Ni Raúl Jiménez ni Santi Gimenez: este es el mejor 9 latino, según una eminencia en esa posición

Julián Álvarez es el mejor 9 latino del mundo para Luis Suárez, así lo reveló en una entrevista que tuvo con el streamer Davoo Xeneize. Para “El Pistolero” no figuran los nombres de Raúl Jiménez que juega en la Premier League ni el de Santi Gimenez que forma parte del AC Milan y que recientemente lesionó a uno de sus compañeros .

Suárez puso en primer lugar al Campeón del Mundo con Argentina, aunque también resaltó las cualidades de Harry Kane y Erling Haaland, quien recientemente sorprendió al mundo por cambiarse el nombre . Asimismo, declaró que envidia la potencia física de Darwin Núñez, la cual le hubiese gustado tener.

Luis Suárez diciendo que Julián Álvarez le parece el mejor 9 del mundo. pic.twitter.com/a1u9ZC70f8 — Iván (@IvaanBlanco26) August 29, 2025

El delantero del Inter Miami también sorprendió a propios y a extraños al mencionar que no le gusta tanto Lautaro Martínez, pese a que el 9 de a Selección de Argentina es referente en el Inter de Milán, subcampeón de la UEFA Champions League 2025 y Campeón del Mundo en Qatar 2022.

Los números de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y la Selección de Argentina

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en verano de 2024 y desde entonces suma 30 goles y 8 asistencias en 59 partidos disputados, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. Mientras que con la Selección de Argentina acumula 2 anotaciones en 4 encuentros jugados de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026.

“La Araña”, pese a ser considerado el mejor delantero del mundo para Luis Suárez, no se encuentra en la lista de los 30 candidatos que competirán por el Balón de Oro, ceremonia que se realizará el lunes 22 de septiembre en País, Francia.

Los únicos delanteros que elogió Suárez y que compiten por el Balón de Oro son Harry Kane y Erling Haaland, además de Lautaro Martínez, quien no es tanto del agrado del exjugador del Barcelona, aunque no detalló qué le falta al argentino para ser uno de los mejores 9 del mundo. No obstante, no eligió a los mexicanos Raúl Jiménez ni a Santi Gimenez, golpe duro para los latinos.