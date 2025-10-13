El mexicano Andrés Muñoz consigue su primer salvamento en la final de la Liga Americana en los playoffs de la MLB

Los Marineros de Seattle dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 3–1 a los Blue Jays de Toronto, en un juego donde el mexicano Andrés Muñoz volvió a demostrar por qué es una pieza esencial en el bullpen del equipo. Con esta victoria, Seattle tomó ventaja 1–0 en la serie y se acercó un paso más por alcanzar la Serie Mundial.

El partido comenzó cuesta arriba para los Marineros, pues en la primera entrada George Springer conectó un cuadrangular solitario que adelantó a Toronto y encendió a la afición en el Rogers Centre. Sin embargo, el conjunto dirigido por Scott Servais mantuvo la calma y apostó por la solidez de su pitcheo, encabezado por una brillante salida de Bryce Miller, quien lanzó seis entradas completas en las que solo permitió una carrera y dos imparables, demostrando madurez en el escenario más exigente de su joven carrera.

La reacción ofensiva de Seattle llegó en el sexto episodio. Cal Raleigh igualó el marcador con un jonrón que silenció el estadio canadiense, y poco después, Jorge Polanco conectó un imparable que impulsó la carrera del desempate. En el octavo inning, el propio Polanco volvió a responder con otro sencillo productor que amplió la ventaja a 3–1, dándole a su equipo un colchón de seguridad rumbo al cierre del encuentro.

A partir de ahí, el bullpen de los Marineros se encargó de mantener la ventaja sin permitir libertades a la ofensiva local. Tres relevistas sumaron tres entradas perfectas antes de dejarle el escenario final a Andrés Muñoz, quien se encargó de sellar el triunfo con la serenidad que lo caracteriza. El sinaloense enfrentó a los últimos bateadores de Toronto con autoridad y logró el out final ante Alejandro Kirk, asegurando el primer punto de la serie para Seattle.