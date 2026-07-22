Orlando City S.C. vs San Jose Earthquakes: horario para ver partido debut de Antoine Griezmann en MLS

Con la expectativa propia de una de las incorporaciones más importantes en la historia reciente de la Major League Soccer (MLS), Antoine Griezmann está listo para disputar su primer partido oficial con Orlando City cuando el conjunto de Florida visite este miércoles a San Jose Earthquakes. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 abre un nuevo capítulo en su carrera tras más de una década en el fútbol español, donde se convirtió en una leyenda del Atlético de Madrid.

El delantero francés llega a Estados Unidos con el objetivo de aportar experiencia, liderazgo y calidad ofensiva a un Orlando City que busca dar un salto competitivo en la segunda mitad de la temporada. Su fichaje fue anunciado en marzo, pero se incorporó al club una vez concluida su etapa con el Atlético en la temporada 2025-26 y tras la pausa provocada por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Por ahora solo disputó encuentros amistosos con la camiseta púrpura e incluso consiguió anotar, pero el compromiso frente a San Jose marcará su estreno oficial en la MLS. La expectativa es enorme tanto entre la afición de Orlando como en toda la liga, que continúa reforzando su prestigio con la llegada de figuras internacionales de primer nivel.

¿A qué hora será el debut de Antoine Griezmann con el Orlando City?

El Orlando City de Antoine Griezmann viajará a San José, California, para enfrentar a los Eathquakes en el PayPal Park este miércoles 22 de julio. El partido entre los equipos de la MLS está programado para comenzar a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México.

Actualmente, el Orlando City marcha 13 en la Conferencia Este de la MLS luego de acumular 14 puntos tras 15 partidos. Por su parte, los Eathquakes son el segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste tras sumar 32 puntos en la misma cantidad de partidos disputados. Con ello en consideración, la misión de “Grizi” y compañía será complicada.