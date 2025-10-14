¡El VCT 2026 trae más acción, más equipos y un nuevo camino hacia la Champions!

El VALORANT Champions Tour se prepara para su temporada más ambiciosa hasta la fecha. Riot Games ha revelado los primeros detalles del VCT 2026, que contará con más torneos, nuevas ciudades anfitrionas y más oportunidades para los equipos de Challengers que buscan alcanzar la gloria en Champions.

Tres grandes eventos internacionales

Por primera vez, el circuito competitivo de VALORANT visitará tres continentes con nuevas sedes y el regreso a escenarios icónicos:

Masters Santiago: el primer evento internacional de VCT en Latinoamérica, marcando el regreso de Riot a Sudamérica desde el histórico LOCK//IN .

el primer evento internacional de VCT en Latinoamérica, marcando el regreso de Riot a Sudamérica desde el histórico . Masters London: el debut del Reino Unido como sede internacional, trayendo la acción de vuelta a Europa.

el debut del Reino Unido como sede internacional, trayendo la acción de vuelta a Europa. Champions Shanghai: el escenario más grande del mundo para coronar al próximo campeón mundial de VALORANT.



Nuevos formatos y más partidasLa temporada 2026 incluirá ajustes en todos los niveles de competencia —desde el Kickoff hasta Champions— con el objetivo de ofrecer más emoción y partidas más equilibradas.

El Kickoff adoptará un formato de triple eliminación , donde tres derrotas significan eliminación definitiva. Los tres mejores equipos avanzarán a Masters Santiago .

adoptará un formato , donde tres derrotas significan eliminación definitiva. Los tres mejores equipos avanzarán a . El primer Masters ahora contará con 12 equipos , aumentando la intensidad y los puntos de campeonato en juego.

ahora contará con , aumentando la intensidad y los puntos de campeonato en juego. Además, el formato de grupos se ajustará para garantizar que todos los equipos jueguen la misma cantidad de encuentros antes de los playoffs.

Playoffs en nuevas ciudadesLas finales de los playoffs de la Fase 2, clasificatorias para Champions, se celebrarán en distintas ciudades por cada liga internacional, acercando la emoción del VCT a nuevas comunidades. En China, el circuito 2026 será el más ambicioso hasta ahora, con una gira que recorrerá cinco ciudades distintas durante toda la temporada.

Un nuevo camino para los Challengers

En 2026, Riot introducirá el “Camino hacia Champions”, una nueva vía para los equipos de Challengers. Cada liga internacional enviará cuatro equipos de Challengers a los playoffs de la Fase 2, abriendo las puertas a más escuadras que nunca para competir por el título mundial. Además, los equipos clasificados recibirán apoyos económicos para viajes y alojamiento, junto con recompensas digitales exclusivas vinculadas al evento.

Del modo Premier al trofeo de Champions: Riot también detalló cómo cualquier jugador podrá ascender desde el modo Premier hasta competir en el escenario global:

Sube de rango o gana una división Invitación en Premier. Derrota al equipo titular para ascender a tu liga local de Challengers. Gana en tu liga regional para asegurar un lugar en el Camino hacia Champions.

Una nueva era para VALORANT EsportsCon más eventos, nuevos formatos y un circuito más abierto, VCT 2026 marca el inicio de una nueva era para VALORANT Esports, fortaleciendo el sueño de jugadores y equipos alrededor del mundo.

“Queremos que más jugadores y organizaciones tengan la oportunidad de alcanzar el escenario de Champions. 2026 será el año donde el camino a la cima esté más abierto que nunca.” — Equipo de VALORANT Esports, Riot Games