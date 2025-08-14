Shanghái será la sede del VALORANT Champions 2026, el gran cierre de la gira mundial del VCT

Riot Games confirmó que el VALORANT Champions 2026 se celebrará en Shanghái, China, un regreso esperado tras el éxito del Masters Shanghai 2024. En aquella ocasión, el Mercedes-Benz Arena se llenó hasta el último asiento, se rompieron récords de audiencia y la ciudad entera vibró con la celebración, dejando claro que estaba lista para acoger el evento más grande del año competitivo.

Una gira que recorre el mundo

El anuncio marca la tercera parada de una gira internacional que busca llevar el Champions al corazón de cada región:

2024 – Seúl, Corea: inicio en el hogar del VCT Pacific.

2025 – París, Francia: evento en el Accor Arena, honrando la historia competitiva de EMEA.

2026 – Shanghái, China: epicentro del VCT CN y comunidad en crecimiento.

2027 – Américas: cierre de la gira en territorio del VCT Americas, celebrando rivalidades y nuevas estrellas.

El Champions 2026 no será solo una competencia; será una experiencia inmersiva. Se espera que Shanghái se transforme con activaciones de VALORANT, estadios abarrotados y calles llenas de color, replicando la magia de 2024. El evento también será un homenaje a la comunidad del VCT CN, que en su temporada inaugural ya celebró un campeonato mundial.

Los fans chinos han demostrado su apoyo incondicional a equipos como Edward Gaming y Wolves, y ahora tendrán una nueva oportunidad para alentar a sus héroes regionales en el escenario más grande del mundo. Con un nivel competitivo al máximo, Shanghái promete convertirse nuevamente en la capital mundial de VALORANT.