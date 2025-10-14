Prime Gaming celebra octubre con una oleada de juegos gratuitos y mucho terror

Octubre llega con una alineación de juegos gratuita cortesía de Prime Gaming, perfecta para celebrar el mes del terror. Desde clásicos del survival horror hasta mundos postapocalípticos y guerras fantásticas, los suscriptores podrán reclamar nuevos títulos cada jueves en primegaming.

DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

Te puede interesar: EA Sports FC 26: ¿Quiénes son los futbolistas con las mejores medias del videojuego?

Entre las joyas destacadas de este mes están Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, que sumerge a los jugadores en intrigas vampíricas, y Fallout: New Vegas Ultimate Edition, una de las experiencias más queridas del universo Fallout, con todo su contenido adicional incluido.

Juegos destacados de octubre en Prime Gaming

Ya disponibles:

• DragonStrike [Código GOG] – Participa en épicas batallas aéreas entre dragones buenos y malvados en el mundo de Krynn.

• Tormented Souls [Amazon Games App] – Un homenaje moderno al terror clásico inspirado en Resident Evil y Alone in the Dark.

• XCOM 2 [Código GOG] – Lidera la resistencia contra una invasión alienígena en un planeta ya bajo control enemigo.

• Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store] – Sumérgete en la política oscura del universo World of Darkness.

Desde el 16 de octubre:

• EMPTY SHELL [Código GOG] – Explora una misteriosa instalación japonesa en esta experiencia de horror industrial.

• Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Código GOG] – Vive la experiencia completa del Mojave con todos los DLC incluidos.

• True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Código GOG] – Thriller psicológico cargado de misterio, rompecabezas y tensión.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

Desde el 23 de octubre:

• Hellslave [Código GOG] – Haz un pacto con el Diablo para salvar a la humanidad de una invasión demoníaca.

• True Fear: Forsaken Souls Part 2 [Código GOG] – Regresa al terror con la secuela del aclamado juego de escape.

• Fallout 3: Game of the Year Edition [Código GOG] – Revive el aclamado clásico postapocalíptico con sus cinco expansiones.

• Lost & Found Agency Collector’s Edition [Legacy Game Code] – Resuelve misterios y encuentra objetos perdidos en esta nueva aventura detectivesca.

Desde el 30 de octubre:

• You Will Die Here Tonight [Código GOG] – Explora una mansión maldita y enfréntate a combates frenéticos en este título de acción y terror.

• Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App] – Explora mitos y secretos familiares en los antiguos bosques de Europa.

• Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition [Amazon Games App] – Vive una nueva historia de terror cinematográfico ideal para cerrar el mes de Halloween.

Te puede interesar: Battlefield 6 supera los 700 mil jugadores simultáneos en steam y se consagra como el más jugado de EA en la plataforma

Con una selección que mezcla thrillers psicológicos, rol oscuro y acción postapocalíptica, octubre promete ser uno de los meses más intensos para los suscriptores de Prime Gaming.

Vuelve cada jueves para reclamar tus juegos y disfruta la temporada más aterradora del año.