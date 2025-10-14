Prime Gaming celebra octubre con una oleada de juegos gratuitos y mucho terror
Conoce el catálogo de videojuegos que ofrece Prime Gaming este mes de octubre
Octubre llega con una alineación de juegos gratuita cortesía de Prime Gaming, perfecta para celebrar el mes del terror. Desde clásicos del survival horror hasta mundos postapocalípticos y guerras fantásticas, los suscriptores podrán reclamar nuevos títulos cada jueves en primegaming.
Entre las joyas destacadas de este mes están Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, que sumerge a los jugadores en intrigas vampíricas, y Fallout: New Vegas Ultimate Edition, una de las experiencias más queridas del universo Fallout, con todo su contenido adicional incluido.
Juegos destacados de octubre en Prime Gaming
Ya disponibles:
• DragonStrike [Código GOG] – Participa en épicas batallas aéreas entre dragones buenos y malvados en el mundo de Krynn.
• Tormented Souls [Amazon Games App] – Un homenaje moderno al terror clásico inspirado en Resident Evil y Alone in the Dark.
• XCOM 2 [Código GOG] – Lidera la resistencia contra una invasión alienígena en un planeta ya bajo control enemigo.
• Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store] – Sumérgete en la política oscura del universo World of Darkness.
Desde el 16 de octubre:
• EMPTY SHELL [Código GOG] – Explora una misteriosa instalación japonesa en esta experiencia de horror industrial.
• Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Código GOG] – Vive la experiencia completa del Mojave con todos los DLC incluidos.
• True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Código GOG] – Thriller psicológico cargado de misterio, rompecabezas y tensión.
Desde el 23 de octubre:
• Hellslave [Código GOG] – Haz un pacto con el Diablo para salvar a la humanidad de una invasión demoníaca.
• True Fear: Forsaken Souls Part 2 [Código GOG] – Regresa al terror con la secuela del aclamado juego de escape.
• Fallout 3: Game of the Year Edition [Código GOG] – Revive el aclamado clásico postapocalíptico con sus cinco expansiones.
• Lost & Found Agency Collector’s Edition [Legacy Game Code] – Resuelve misterios y encuentra objetos perdidos en esta nueva aventura detectivesca.
Desde el 30 de octubre:
• You Will Die Here Tonight [Código GOG] – Explora una mansión maldita y enfréntate a combates frenéticos en este título de acción y terror.
• Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App] – Explora mitos y secretos familiares en los antiguos bosques de Europa.
• Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition [Amazon Games App] – Vive una nueva historia de terror cinematográfico ideal para cerrar el mes de Halloween.
Con una selección que mezcla thrillers psicológicos, rol oscuro y acción postapocalíptica, octubre promete ser uno de los meses más intensos para los suscriptores de Prime Gaming.
Vuelve cada jueves para reclamar tus juegos y disfruta la temporada más aterradora del año.