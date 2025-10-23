Ellos fueron 3 peores jugadores de Chivas ante Querétaro, según los aficionados

Chivas recibió un duro revés al perder por la mínima ante Querétaro en la jornada 14 del Apertura 2025. Este resultado adverso le cortó la seguidilla de 4 triunfos consecutivos y la posibilidad de escalar posiciones en la Tabla General para aspirar a avanzar a la Liguilla de manera directa. Este descalabro no cayó nada bien en la afición rojiblanca, la cual se hizo presente en las redes sociales y los aficionados del Guadalajara señalaron a 3 jugadores como los peores del encuentro.

1. Armando González

La “Hormiga” vive un gran momento en el Apertura 2025, pues suma 7 goles y su precio aumentó recientemente . Sin embargo, en el duelo ante Querétaro fue uno de los señalados por fallar 3 claras de gol que, de haberlas mandado al fondo de las redes, estaría más cerca del máximo romperredes de la Liga BBVA MX.

X

2. Hugo Camberos

El futbolista que fue un crack en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana no tuvo su mejor partido, pues fue criticado por la afición rojiblanca, como lo hizo el usuario @SalvadorPrez10, quien escribió: “Le dieron 30 minutos y no se pudo quitar a un defensa del Querétaro. Es un muchacho con mucho futuro, pero tampoco lo traten como figura”.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Richard Ledezma

El lateral derecho se ganó estar entre los 3 peores de Chivas por irse expulsado en el tiempo de compensación, hecho que le costará bastante caro al cuadro rojiblanco, ya que no podrá contar con el futbolista para el Clásico Tapatío frente al Atlas.

X

Este fue el peor futbolista de Chivas, según las estadísticas

Armando González fue considerado como el peor jugador en la derrota de Chivas ante Querétaro, pues recibió calificación reprobatoria de 5.8, según la plataforma Sofascore. El delantero del Guadalajara saltó a la cancha con la pólvora mojada y dejó escapar varias jugadas claras de gol. Por lo anterior, Gabriel Milito lo sustituyó al arranque del segundo tiempo por Teun Wilke.

Termina el partido en Querétaro.



Generamos muchas oportunidades pero al final no logramos reflejarlas en el marcador. pic.twitter.com/ZWR4uXJ9lj — CHIVAS (@Chivas) October 23, 2025

El duro reto de Chivas para la jornada 15 de la Liga BBVA MX

Chivas deberá dejar en el olvido la derrota ante Gallos Blancos y enfocarse en el próximo partido, ya que en la jornada 15 tendrán un duro reto al enfrentar al odiado rival de la ciudad como lo es Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío. El encuentro está programado para el sábado 25 de octubre a as 7 de la tarde (hora centro de México).