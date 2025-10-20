Esto es lo que vale realmente ‘Hormiga’ González, el nuevo ‘killer’ de Chivas

Armando “Hormiga” González es el nuevo “killer” de Chivas, pues en este Apertura 2025 suma 7 goles en 13 encuentros disputados. El delantero se hizo presente en el partido que ganó Guadalajara 2-0 a Mazatlán FC con una anotación desde los 11 pasos. Debido a lo anterior, el nacido en Celaya, Guanajuato, incrementó su valor en el mercado recientemente, ya que su precio es de 2.5 millones de euros (53.6 millones de pesos).

El canterano de la escuadra rojiblanca ha tenido un gran segundo semestre, pues no solo pelea por el título de goleo, sino que también incrementó su precio y le llovieron elogios desde Barcelona . De acuerdo con Transfermarkt, González tuvo un crecimiento exponencial, pues en tan solo 4 meses su valor se fue a las nubes al aumentar 1 millón de euros (21.4 millones de pesos).

Chivas Armando González, quien es el nuevo “killer” de Chivas, tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de pesos

El aumento de precio de “Hormiga” González en los últimos meses

Armando González subió al primer equipo de Chivas a inicios de 2024, pero no fue hasta el verano que fue tasado en 200 mil euros (4.2 millones de pesos). Al máximo goleador mexicano solo le bastaron 4 meses para incrementar su valor en el mercado, pues en octubre de ese año su costo fue de 1.5 millones de euros (32.1 millones de pesos).

El guanajuatense mantuvo el precio durante casi un año, hasta que el 21 de septiembre de este año la plataforma especialista en valores de mercado publicó el aumento a los 2.5 millones de euros, debido a que la está reventando con Chivas.

Los goles de “Hormiga” González que le dieron su nuevo precio en el mercado

“Hormiga” González es el mejor jugador de Chivas en este Apertura 2025, pues sus goles lo confirman, posicionándose por encima de jugadores emblemas del club como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido. Estos son los goles del delantero:



Chivas 4-3 Atlético de San Luis – jornada 3 (doblete)

Xolos 3-3 Chivas – jornada 6

América 1-2 Chivas – jornada 8

Chivas 3-1 Necaxa – jornada 10

Pumas 1-2 Chivas – jornada 12

Chivas 2-0 Mazatlán – jornada 13

🇦🇹 Con su gol ante Mazatlán, Armando “Hormiga” González superó a Toño Rodríguez y Oribe Peralta en la lista de goleadores históricos con el Guadalajara. ⚽️🐐 pic.twitter.com/zSp4XkEoxZ — Rojo y Blanco 🇲🇨 (@RojoyBlanco1906) July 22, 2024

“Hormiga” González y sus mejores resultados que las estrellas de la Liga BBVA MX

El delantero se posiciona por encima de las grandes estrellas que llegaron a la Liga BBVA MX, como lo son Anthony Martial y Allan Saint-Maximin. El futbolista de Rayados fue presentado como el nuevo crack del conjunto regio, pero es momento que no marca un gol.

Saint-Maximin, en cambio, suma 2 goles y una asistencia en 8 partidos disputados con el América, según estadísticas de Besoccer. Cabe mencionar que la única diferencia entre el francés y Armando es que juega como extremo y no como delantero.