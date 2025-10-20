deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Esto es lo que vale realmente ‘Hormiga’ González, el nuevo ‘killer’ de Chivas

El delantero vive su mejor momento, pues actualmente es el máximo goleador mexicano de la Liga BBVA MX, hecho que lo llevó a aumentar su valor en el mercado

Esto es lo que vale realmente ‘Hormiga’ González, el nuevo ‘killer’ de Chivas
Chivas
Esto es lo que vale realmente ‘Hormiga’ González, el nuevo ‘killer’ de Chivas
José Alejandro
Liga MX
Compartir

Armando “Hormiga” González es el nuevo “killer” de Chivas, pues en este Apertura 2025 suma 7 goles en 13 encuentros disputados. El delantero se hizo presente en el partido que ganó Guadalajara 2-0 a Mazatlán FC con una anotación desde los 11 pasos. Debido a lo anterior, el nacido en Celaya, Guanajuato, incrementó su valor en el mercado recientemente, ya que su precio es de 2.5 millones de euros (53.6 millones de pesos).

El canterano de la escuadra rojiblanca ha tenido un gran segundo semestre, pues no solo pelea por el título de goleo, sino que también incrementó su precio y le llovieron elogios desde Barcelona . De acuerdo con Transfermarkt, González tuvo un crecimiento exponencial, pues en tan solo 4 meses su valor se fue a las nubes al aumentar 1 millón de euros (21.4 millones de pesos).

Hormiga González Chivas
Chivas
Armando González, quien es el nuevo “killer” de Chivas, tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de pesos

El aumento de precio de “Hormiga” González en los últimos meses

Armando González subió al primer equipo de Chivas a inicios de 2024, pero no fue hasta el verano que fue tasado en 200 mil euros (4.2 millones de pesos). Al máximo goleador mexicano solo le bastaron 4 meses para incrementar su valor en el mercado, pues en octubre de ese año su costo fue de 1.5 millones de euros (32.1 millones de pesos).

TE PUEDE INTERESAR:

El guanajuatense mantuvo el precio durante casi un año, hasta que el 21 de septiembre de este año la plataforma especialista en valores de mercado publicó el aumento a los 2.5 millones de euros, debido a que la está reventando con Chivas.

Los goles de “Hormiga” González que le dieron su nuevo precio en el mercado

“Hormiga” González es el mejor jugador de Chivas en este Apertura 2025, pues sus goles lo confirman, posicionándose por encima de jugadores emblemas del club como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido. Estos son los goles del delantero:

  • Chivas 4-3 Atlético de San Luis – jornada 3 (doblete)
  • Xolos 3-3 Chivas – jornada 6
  • América 1-2 Chivas – jornada 8
  • Chivas 3-1 Necaxa – jornada 10
  • Pumas 1-2 Chivas – jornada 12
  • Chivas 2-0 Mazatlán – jornada 13

“Hormiga” González y sus mejores resultados que las estrellas de la Liga BBVA MX

El delantero se posiciona por encima de las grandes estrellas que llegaron a la Liga BBVA MX, como lo son Anthony Martial y Allan Saint-Maximin. El futbolista de Rayados fue presentado como el nuevo crack del conjunto regio, pero es momento que no marca un gol.

Saint-Maximin, en cambio, suma 2 goles y una asistencia en 8 partidos disputados con el América, según estadísticas de Besoccer. Cabe mencionar que la única diferencia entre el francés y Armando es que juega como extremo y no como delantero.

Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

×
×