Los 10 jugadores más valiosos de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Esto cuestan los futbolistas más destacados de los clubes que compiten por el título en México

¿Quién es el jugador más caro de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?
Instagram @alexisvega.9 - @rayados - @angelcorrea32 - @eriklira
Marco Espósito | DR
Liga MX
Las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX están cada vez más cerca, con cuatro clubes de enorme peso histórico y económico en la puja por el título: Toluca, Rayados de Monterrey, Tigres y Cruz Azul. Estos equipos no solo comparten la ambición de levantar el trofeo, sino también la particularidad de contar con algunos de los planteles mejor valuados del país.

En esta instancia decisiva, los encuentros suelen ser sumamente parejos y muchas veces es una simple individualidad o un error lo que los define. Por eso, es fundamental contar con jugadores diferenciales que puedan aportar un plus en los momentos más complejos; algo de lo que es consiente cada uno de los clubes que siguen en competencia.

Los 10 jugadores más caros de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para ganar los partidos clave es importante tener jugadores de gran nivel, y esto muchas veces se ve reflejado en su cotización en el mercado. Según el sitio especializado Transfermarkt, los futbolistas más caros de los cuatro equipos que luchan por el título son:

  1. Alexis Vega (Toluca) - 10 millones de euros
  2. Ángel Correa (Tigres) - 9 millones de euros
  3. Érik Lira (Cruz Azul) - 8,5 millones de euros
  4. Marcel Ruiz (Toluca) - 8 millones de euros
  5. Anthony Martial (Rayados) - 7,5 millones de euros
  6. Mateusz Bogusz (Cruz Azul) - 7,5 millones de euros
  7. Kevin Mier (Cruz Azul) - 7,5 millones de euros
  8. José Paradela (Cruz Azul) - 7,5 millones de euros
  9. Paulinho (Toluca) - 7 millones de euros
  10. Germán Berterame (Rayados) - 7 millones de euros
Alexis Vega es el jugador más caro de las semifinales de la Liga BBVA MX
Instagram @alexisvega.9

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga BBVA MX?

La Liga BBVA MX ya confirmó las fechas y horarios de los encuentros de ida y vuelta de las semifinales del Apertura 2025.

Ida Rayados vs Toluca: 3 de diciembre a las 21:10 horas
Ida Cruz Azul vs Tigres: 3 de diciembre a las 19:00 horas
Vuelta Toluca vs Rayados: 6 de diciembre a las 19:00 horas
Vuelta Tigres vs Cruz Azul: 6 de diciembre a las 21:10 horas

Tigres de la UANL
Toluca FC
Cruz Azul
Rayados del Monterrey
Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

