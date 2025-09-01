ÚLTIMA HORA: Edson Álvarez con compañero de LUJO procedente del Manchester City

El mercado de fichajes sigue sacudiendo el futbol europeo, y esta vez el protagonista es el arquero brasileño Ederson Santana de Moraes, quien deja el Manchester City para convertirse en nuevo jugador del Fenerbahce. El movimiento no solo marca el fin de una etapa en la Premier League, sino también el inicio de una sociedad prometedora junto al mexicano Edson Álvarez en el conjunto turco.

¿Quién toma el lugar de Emerson en el Manchester City?

Ederson, de 32 años, fue pieza clave en el esquema de Pep Guardiola durante varias temporadas, acumulando títulos y actuaciones memorables. Sin embargo, su salida se concretó tras quedar fuera de los planes del técnico catalán para la campaña 2025-2026. La llegada de Gianluigi Donnarumma al Etihad Stadium terminó por sellar el destino del brasileño, quien ahora buscará nuevos retos en la Superliga de Turquía.

El Fenerbahce, que recientemente incorporó a Edson Álvarez en calidad de cedido desde el West Ham, apuesta por una columna vertebral sólida con experiencia internacional. La dupla entre el arquero brasileño y el mediocampista mexicano promete dar equilibrio y liderazgo a un equipo que busca recuperar protagonismo tras quedar fuera de la Champions League en la última ronda clasificatoria.

La llegada de Emerson se da en medio de una reestructuración profunda en el club de Estambul, que recientemente despidió a José Mourinho como entrenador. El nuevo cuerpo técnico confía en que el brasileño aporte seguridad bajo los tres palos y sea un referente para los jóvenes del plantel.

Por su parte, Donnarumma ya se encuentra en Manchester para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato con los “Sky Blues”. El arquero italiano, que venía de una etapa irregular en el PSG, tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en uno de los equipos más competitivos del mundo.

Con este intercambio de porteros, ambos clubes buscan renovar energías y reforzar posiciones clave. Para Fenerbahce , la llegada de Ederson representa más que un fichaje: es una declaración de intenciones. Y para Edson Álvarez, tener a un arquero de talla mundial detrás podría ser el impulso que necesita para consolidarse como líder en Europa.

