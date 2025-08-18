En América era casi invisible y hoy un equipo extranjero apuesta por él: le dan más minutos que en Coapa

Antonio Álvarez salió del América rumbo a un equipo del extranjero que se interesó en él, ya que en Coapa no fue considerado elemento para el primer equipo. Por ello, el mexicano se fue en este mercado de fichajes para sumar más minutos al Atlético de Ottawa, equipo canadiense que es filial del Atlético de Madrid al igual que el conjunto de San Luis Potosí que derrotó al Puebla con doblete de Joao Pedro .

El mediocampista se fue cedido al club de Canadá por un torneo; es decir, su contrato terminará en diciembre de este 2025, según diversos medios especializados en mercado de trasferencias. Aunque el traspaso no lo hizo oficial América, que le quitó el invicto a Tigres del Apertura 2025 , el jugador ya presumió sus nuevos colores en sus redes sociales y ya hasta debutó.

@antonio_av_0 Antonio Álvarez salió del América rumbo a un equipo extranjero con el objetivo de sumar más minutos

El futbolista de 21 años se ganó ser convocado con el primer equipo de las Águilas gracias a lo mostrado en la cancha, pero desde hace un torneo fue relegado a la Sub-23. Por lo anterior, el jugador buscó más minutos con un equipo de Primera División como lo es el Atlético Ottawa, club con el que ya ha jugado 2 partidos tras su llegada.

TE PUEDE INTERESAR:



De brillar en la Liga BBVA MX a estar a un paso de salir del América a un equipo extranjero

Antonio Álvarez inició su carrera futbolística en los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión MX, para después pasar a Chivas y finalmente terminar con el acérrimo rival: América. Con el conjunto de Coapa el mediocampista llegó en 2022 para continuar con su formación y debutar en la Liga BBVA MX.

Álvarez brilló en el inicio del Torneo Clausura 2025 cuando marcó el único gol con el que América derrotó 1-0 a Querétaro, duelo en el que André Jardine decidió jugar con el equipo Sub-23 a fin de darle descanso a la mayoría de su plantilla tras conseguir el tricampeonato.

https://x.com/ElJefeAguila/status/1877906032225103948

Antonio también vio minutos en el partido que empató América 1-1 contra Tijuana, pero después del regreso de los futbolistas titulares fue relegado, a tal grado de regresar a su categoría y ya no ser tomado en cuenta en los siguientes partidos.