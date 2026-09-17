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OFICIAL: Así queda la plantilla del Club América para el Apertura 2026 con sus nuevos fichajes

El conjunto azulcrema cerró filas y ya tiene dada de alta a la plantilla con la que buscará el campeonato del Apertura 2026

OFICIAL: Así queda la plantilla del Club América para el Apertura 2026 con sus nuevos fichajes
OFICIAL: Así queda la plantilla del Club América para el Apertura 2026 con sus nuevos fichajes|Club América

Escrito por: José Alejandro | DR

Club América sorprendió a todos en el cierre del mercado al contratar a grandes fichajes, luego de arrancar el Apertura 2026 sin ningún refuerzo. Con el término de registros, el conjunto azulcrema tiene oficialmente a la plantilla con la que competirá por el campeonato del Apertura 2026, luego de recibir 3 nuevas noticias previo al Clásico Nacional.

Las Águilas ya conformaron a su plantel con 26 futbolistas, luego de cepillar a 2 futbolistas para liberar plaza de extranjeros tras la llegada de Santiago Ramos y Santiago Bueno. Entre las novedades está el regreso de Luis Ángel Malagón, quien ya vio actividad con la Sub-21, categoría con la que se mandó un oso.

Plantilla Club América
Las Águilas ya conformaron a su plantel con 26 futbolistas.|Club América

Así quedó conformada la plantilla del América

El conjunto de Coapa inscribió a 4 guardametas para el más reciente torneo, de los cuales 3 de ellos competirán por la titularidad, ya que son arqueros de gran nivel y han visto minutos con Guillermo Almada, a excepción de Malagón, quien viene de recuperarse de una lesión.

TE PUEDE INTERESAR:

Porteros

  • Luis Ángel Malagón
  • Rodolfo Cota
  • Fernando Tapia
  • César Lugo

Defensas

  • Israel Reyes
  • Ramón Juárez
  • Santiago Ramos
  • Santiago Bueno
  • Emilio Lara
  • Kevin Álvarez
  • Cristian Borja
  • Franco Rossano
  • Miguel Vázquez

Mediocampistas

  • Erick Sánchez
  • Edwin Cerrillo
  • Alejandro Zendejas
  • Isaías Violante
  • Alan Cervantes
  • Alexis Gutiérrez
  • Oscar Perea
  • Raphael Cavalcante
  • Dagoberto Espinoza

Delanteros

  • Henry Martín
  • Carlos Álvarez
  • Brian Rodríguez
  • Miguel Borja.

El gran reto del América

Para este fin de semana, el América tendrá una dura prueba, ya que recibirá en el Estadio Azteca (ahora Banorte) a Chivas en el Clásico Nacional, club que viene enrachado, pues en sus últimos 2 partidos les ha metido de a 3 goles a sus rivales: Atlético de San Luis y Pumas. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche.

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