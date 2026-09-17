OFICIAL: Así queda la plantilla del Club América para el Apertura 2026 con sus nuevos fichajes

Club América sorprendió a todos en el cierre del mercado al contratar a grandes fichajes, luego de arrancar el Apertura 2026 sin ningún refuerzo. Con el término de registros, el conjunto azulcrema tiene oficialmente a la plantilla con la que competirá por el campeonato del Apertura 2026, luego de recibir 3 nuevas noticias previo al Clásico Nacional.

Las Águilas ya conformaron a su plantel con 26 futbolistas, luego de cepillar a 2 futbolistas para liberar plaza de extranjeros tras la llegada de Santiago Ramos y Santiago Bueno. Entre las novedades está el regreso de Luis Ángel Malagón, quien ya vio actividad con la Sub-21, categoría con la que se mandó un oso.

Las Águilas ya conformaron a su plantel con 26 futbolistas.|Club América

Así quedó conformada la plantilla del América

El conjunto de Coapa inscribió a 4 guardametas para el más reciente torneo, de los cuales 3 de ellos competirán por la titularidad, ya que son arqueros de gran nivel y han visto minutos con Guillermo Almada, a excepción de Malagón, quien viene de recuperarse de una lesión.

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Porteros



Luis Ángel Malagón

Rodolfo Cota

Fernando Tapia

César Lugo

Defensas



Israel Reyes

Ramón Juárez

Santiago Ramos

Santiago Bueno

Emilio Lara

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Franco Rossano

Miguel Vázquez

Mediocampistas



Erick Sánchez

Edwin Cerrillo

Alejandro Zendejas

Isaías Violante

Alan Cervantes

Alexis Gutiérrez

Oscar Perea

Raphael Cavalcante

Dagoberto Espinoza

Delanteros



Henry Martín

Carlos Álvarez

Brian Rodríguez

Miguel Borja.

El gran reto del América

Para este fin de semana, el América tendrá una dura prueba, ya que recibirá en el Estadio Azteca (ahora Banorte) a Chivas en el Clásico Nacional, club que viene enrachado, pues en sus últimos 2 partidos les ha metido de a 3 goles a sus rivales: Atlético de San Luis y Pumas. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche.