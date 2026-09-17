OFICIAL: Así queda la plantilla del Club América para el Apertura 2026 con sus nuevos fichajes
El conjunto azulcrema cerró filas y ya tiene dada de alta a la plantilla con la que buscará el campeonato del Apertura 2026
Club América sorprendió a todos en el cierre del mercado al contratar a grandes fichajes, luego de arrancar el Apertura 2026 sin ningún refuerzo. Con el término de registros, el conjunto azulcrema tiene oficialmente a la plantilla con la que competirá por el campeonato del Apertura 2026, luego de recibir 3 nuevas noticias previo al Clásico Nacional.
Las Águilas ya conformaron a su plantel con 26 futbolistas, luego de cepillar a 2 futbolistas para liberar plaza de extranjeros tras la llegada de Santiago Ramos y Santiago Bueno. Entre las novedades está el regreso de Luis Ángel Malagón, quien ya vio actividad con la Sub-21, categoría con la que se mandó un oso.
Así quedó conformada la plantilla del América
El conjunto de Coapa inscribió a 4 guardametas para el más reciente torneo, de los cuales 3 de ellos competirán por la titularidad, ya que son arqueros de gran nivel y han visto minutos con Guillermo Almada, a excepción de Malagón, quien viene de recuperarse de una lesión.
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Porteros
- Luis Ángel Malagón
- Rodolfo Cota
- Fernando Tapia
- César Lugo
Defensas
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Santiago Ramos
- Santiago Bueno
- Emilio Lara
- Kevin Álvarez
- Cristian Borja
- Franco Rossano
- Miguel Vázquez
Mediocampistas
- Erick Sánchez
- Edwin Cerrillo
- Alejandro Zendejas
- Isaías Violante
- Alan Cervantes
- Alexis Gutiérrez
- Oscar Perea
- Raphael Cavalcante
- Dagoberto Espinoza
Delanteros
- Henry Martín
- Carlos Álvarez
- Brian Rodríguez
- Miguel Borja.
El gran reto del América
Para este fin de semana, el América tendrá una dura prueba, ya que recibirá en el Estadio Azteca (ahora Banorte) a Chivas en el Clásico Nacional, club que viene enrachado, pues en sus últimos 2 partidos les ha metido de a 3 goles a sus rivales: Atlético de San Luis y Pumas. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche.