En Chivas lo menospreciaron, hoy su precio subió hasta el cielo y lo nombraron el más influyente de la Liga BBVA MX

Jesús Orozco Chiquete salió por la puerta de atrás de Chivas, pues no salió en los mejores términos tanto con la directiva como por la afición para llegar a Cruz Azul, club que confirmó una baja para el Apertura 2025 . El defensa, cuyo precio es de 6.5 millones de euros (141.7 millones de pesos), fue nombrado el jugador más influyente de la Liga BBVA MX tras su destacada actuación en la jornada 6.

El seleccionado mexicano tuvo un gran rendimiento en el duelo que ganó la Máquina por la mínima a Toluca para conservar el invicto , pues de acuerdo con el ranking de 365Scores México se posicionó en el primer lugar tras:



1 asistencia

1 pase clave

89% en pases completos

6 despejes

Ganó 2/3 barridas

@el_chiquete4 Jesús Orozco Chiquete fue considerado el jugador más influyente de la jornada 6 de la Liga BBVA MX

Orozco Chiquete lideró la tabla con 71.88 puntos y estuvo por encima de grandes estrellas de la Liga BBVA MX como Joao Pedro, Sergio Canales, Luis Romo y Sergio Ramos. El Top-10 quedó conformado de la siguiente manera:



Jesús Orozco Chiquete – 71.88 Joao Pedro – 68.16 Diego González – 65.24 Rubén Duarte – 62.53 Sergio Canales – 58.15 Sergio Ramos – 53.68 Lucas Merolla – 53.50 Cristian Dájome – 53.26 Luis Romo – 53.02 Efraín Álvarez – 50.45

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue la salida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas

Jesús Orozco Chiquete salió de Chivas a principios de este 2025, luego de que la directiva rojiblanca le negara salir al futbol europeo. Aunado a ello, declaró en el podcast de El Re.Portero que sentía que ya lo había dado todo en el Rebaño Sagrado y fue entonces cuando apareció la oferta de Cruz Azul, la cual aceptó.

El aumento de precio de Jesús Orozco Chiquete durante su carrera

Jesús Orozco Chiquete tiene un precio de 6.5 millones, según Transfermarkt, aunque eso no siempre fue así, ya que cuando jugó para Chivas el valor más alto que alcanzó fue de 8.5 millones (185.3 millones de pesos). Su precio decayó cuando llegó a Cruz Azul debido a que no era considerado titular.

No obstante, se espera que el defensa mexicano recupere su nivel ahora que está siendo considerado por Nicolás Larcamón, ya que de lo contrario podría no volver a ser convocado por Javier Aguirre y perderse el Mundial de 2026.