En Pumas lo criticaron muchísimo por sus fallas, pero la Selección Mexicana lo reclutó y confía en él
El jugador influyó en las primeras 2 derrotas de Pumas en el Apertura 2025 debido a sus errores; pese a ello, fue convocado a la Selección Mexicana
Rodrigo Parra es uno de los 21 jugadores que forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-18 que tendrán una gira por España. El joven guardameta fue considerado por el entrenador Alex Diego, pese a que sus constantes errores le costaron 2 derrotas a Pumas en el arranque del Apertura 2025, lo que propició la llegada de Keylor Navas al futbol mexicano .
El combinado azteca sostendrá 4 partidos amistosos del 3 al 8 de septiembre ante Barakaldo CF, San Fernando Club, Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, duelos en el que Parra, quien es el jugador de la UNAM con más bajo rendimiento de la temporada , fue considerado como uno de los 2 arqueros para la gira internacional.
Lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-18
La convocatoria del portero de 17 años no fue la única que llamó la atención, pues también fue contemplado Henrique Simeone, quien tiene 18 años y juega en la Sub-20 del Botafogo. La lista quedó conformada de la siguiente manera:
Porteros
- Rodrigo Parra- Pumas
- Cristo Navarrete – Chivas
Defensas
- Edwin Soto – Pachuca
- Diego Pérez – Toluca
- Yohan Orozco – Chivas
- Carlos Hernández – Chivas
- Luis Carmona – Juárez
- Cristóbal Alfaro – Pachuca
- Juan Echilvestre – Santos Laguna
Mediocampistas
- Cristian Inda – Chivas
- Henrique Simeone – Botafogo
- Nelson Cedillo – Santos Laguna
- Francisco Valenzuela – Rayados
- Derek Jiménez – América
- Luis Gómez – Santos Laguna
- Juan Sigala – Pachuca
- Diego Rocío – Real Salt Lake
Delanteros
- Luis Ángel Ibarra – Tigres
- José Martín – Atlas
- Gustavo Wood – Tigres
- Santiago Sandoval – Chivas
Las fallas de Rodrigo Parra con Pumas
Rodrigo Parra debutó con Pumas en la Liga BBVA MX a la edad de 17 años ante la falta de arqueros del equipo, pues Alex Padilla se regresó al Athletic de Bilbao y Pablo Lara, el guardameta suplente, estaba lesionado. Por lo anterior, Efraín Juárez se la jugó con el portero que había salido campeón en su categoría.
Parra cometió su primer error en la jornada 1 ante Santos Laguna, luego de regalar uno de los 3 goles con el que su equipo perdió. En la fecha 2 se mandó un par de fallas más contra Pachuca, pues perdió el balón dentro del área chica al querer burlar a un jugador rival y salió mal en un centro, lo que le costó 2 anotaciones en contra.