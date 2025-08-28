En Pumas lo criticaron muchísimo por sus fallas, pero la Selección Mexicana lo reclutó y confía en él

Rodrigo Parra es uno de los 21 jugadores que forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-18 que tendrán una gira por España. El joven guardameta fue considerado por el entrenador Alex Diego, pese a que sus constantes errores le costaron 2 derrotas a Pumas en el arranque del Apertura 2025, lo que propició la llegada de Keylor Navas al futbol mexicano .

El combinado azteca sostendrá 4 partidos amistosos del 3 al 8 de septiembre ante Barakaldo CF, San Fernando Club, Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, duelos en el que Parra, quien es el jugador de la UNAM con más bajo rendimiento de la temporada , fue considerado como uno de los 2 arqueros para la gira internacional.

@roparra_a Rodrigo Parra fue convocado a la Selección Mexicana Sub-18 pese a sus constantes errores con Pumas

Lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-18

La convocatoria del portero de 17 años no fue la única que llamó la atención, pues también fue contemplado Henrique Simeone, quien tiene 18 años y juega en la Sub-20 del Botafogo. La lista quedó conformada de la siguiente manera:

Porteros



Rodrigo Parra- Pumas

Cristo Navarrete – Chivas

Defensas



Edwin Soto – Pachuca

Diego Pérez – Toluca

Yohan Orozco – Chivas

Carlos Hernández – Chivas

Luis Carmona – Juárez

Cristóbal Alfaro – Pachuca

Juan Echilvestre – Santos Laguna

Mediocampistas



Cristian Inda – Chivas

Henrique Simeone – Botafogo

Nelson Cedillo – Santos Laguna

Francisco Valenzuela – Rayados

Derek Jiménez – América

Luis Gómez – Santos Laguna

Juan Sigala – Pachuca

Diego Rocío – Real Salt Lake

Delanteros



Luis Ángel Ibarra – Tigres

José Martín – Atlas

Gustavo Wood – Tigres

Santiago Sandoval – Chivas

TE PUEDE INTERESAR:



Las fallas de Rodrigo Parra con Pumas

Rodrigo Parra debutó con Pumas en la Liga BBVA MX a la edad de 17 años ante la falta de arqueros del equipo, pues Alex Padilla se regresó al Athletic de Bilbao y Pablo Lara, el guardameta suplente, estaba lesionado. Por lo anterior, Efraín Juárez se la jugó con el portero que había salido campeón en su categoría.

Parra cometió su primer error en la jornada 1 ante Santos Laguna, luego de regalar uno de los 3 goles con el que su equipo perdió. En la fecha 2 se mandó un par de fallas más contra Pachuca, pues perdió el balón dentro del área chica al querer burlar a un jugador rival y salió mal en un centro, lo que le costó 2 anotaciones en contra.