EA SPORTS y la NFL expanden su alianza para redefinir el futuro del fútbol americano interactivo

Electronic Arts (NASDAQ: EA), a través de su división EA SPORTS™, y la National Football League (NFL) anunciaron la firma de un acuerdo ampliado por varios años que fortalecerá su histórica alianza y llevará el fútbol americano interactivo a nuevos horizontes globales.

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: Xbox Game Pass: Conoce los juegos que llegan y se van en la segunda mitad de octubre

Con esta expansión, EA SPORTS y la NFL continuarán colaborando en la evolución de la franquicia Madden NFL, que mantendrá su exclusividad como el único simulador oficial de fútbol americano de la liga, al tiempo que explorarán nuevas experiencias inmersivas a gran escala dentro del ecosistema EA SPORTS™. El acuerdo incluye también contenido adicional para EA SPORTS College Football y proyectos innovadores centrados en la comunidad, la conexión social y la personalización del jugador.

“EA SPORTS y la NFL han construido una de las alianzas más icónicas del deporte y el entretenimiento”, señaló Cam Weber, presidente de EA SPORTS. “Con más de 2 mil millones de partidas jugadas al año, Madden NFL sigue creciendo como un fenómeno global. Junto con la NFL, daremos forma al futuro interactivo del fútbol americano mediante experiencias cada vez más auténticas e inclusivas.”

College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review

Te puede interesar: ¿Cuándo llegará la nueva película de Jujutsu Kaisen: Execution a México?

Por su parte, Renie Anderson, vicepresidenta ejecutiva y Chief Revenue Officer de la NFL, destacó: “Madden NFL es una de las franquicias más influyentes del entretenimiento deportivo. Esta nueva etapa fortalecerá nuestra misión de ofrecer a los fans la experiencia más realista e innovadora del fútbol americano”.

Cada día, los jugadores completan el equivalente a 23,000 temporadas de la NFL dentro de Madden, lo que demuestra el impacto cultural y la conexión global de la franquicia.

El acuerdo también impulsa nuevas iniciativas como EA SPORTS Madden NFL Cast, experiencias interactivas de transmisión en vivo y la expansión internacional de la Madden Championship Series (MCS), que celebrará por primera vez un torneo oficial en España durante el partido de la NFL en Madrid.

EA SPORTS y la NFL consolidan así una visión compartida: un ecosistema interactivo donde los fans puedan jugar, mirar, crear y conectar con el fútbol americano como nunca antes.