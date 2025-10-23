Xbox Game Pass: Conoce los juegos que llegan y se van en la segunda mitad de octubre

En las últimas horas Microsoft reveló una lista con todos los videojuegos que llegarán al Xbox Game Pass en estos últimos días de octubre y durante los primeros de noviembre del 2025. Del mismo modo, dio a conocer aquellos que, tristemente, se irán muy pronto. ¿Cuáles son estos?

Como ocurre de manera reiterada mes con mes, se dio a conocer el nombre de los títulos que estarán presentes en el Xbox Game Pass en este cierre del mes, por lo que luce interesante conocer cuáles serán los que se integrarán a la barra de una de las consolas de videojuegos más importantes del mundo.

¿Qué juegos llegan a Xbox Game Pass en octubre del 2025?

El primer juego que llama la atención es Commandos: Origins, el cual incluso ya se encuentra en Xbox Game Pass Premium. Un hecho similar ocurre con Microsoft Flight Simulator 2024, el cual estará en la Nube, en la PC y también en el Xbox Series X/S, lo cual habla del impacto que podría tener.

Bounty Star y PowerWash Simulator 2 son dos juegos que acaparan las miradas de los amantes y que estarán disponibles a partir del miércoles 23 de octubre. De igual modo, el Super Fantasy Kingdom, el cual estará disponible el 24 de octubre también para PC, lo hará también en el Game Pass Ultimate.

Halls of Torment saldrá el 28 de octubre, mientras que The Outer Worlds 2 estará disponible un día después; es decir, el 29 de octubre. Finalmente, 1000xResist, Football Manager 26 y Football Manager 26 Console también estarán disponibles, aunque estos saldrán hasta el 4 de noviembre.

¿Qué juegos salen del Xbox Game Pass en octubre 2025?

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los amantes de esta consola. Microsoft confirmó que un total de tres videojuegos abandonarán el Xbox Game Pass muy pronto, más precisamente el 31 de octubre, siendo estos los siguientes: Metal Slug Tactics, Jusant y Return to Monkey Island.