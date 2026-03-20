Estos son los videojuegos en los que Super Mario Galaxy se inspiró; ¿los conocías?

Restan solo días para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial de Super Mario Galaxy, una de las películas más esperadas por chicos y grandes por igual y que, se espera, sea un auténtico éxito en taquilla. Ante ello, no está de más conocer los videojuegos en los que esta película se inspiró.

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Super Mario Galaxy es la segunda entrega después del éxito que significó la primera película de hace unos años, motivo por el cual los creadores de la misma volvieron para traer mucha dicha a través de la inspiración de varios videojuegos que, seguramente, jugaste en el pasado.

¿En qué videojuegos se inspira la nueva película Super Mario Galaxy?

Una de las razones por las que se espera que Super Mario Galaxy supere por completo las expectativas radica en el hecho de que su inspiración se basa en un total de cinco juegos, mismos que forman parte de la franquicia y que lograron ser de los más interesantes y jugados en sus respectivos años.

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The final trailer for ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’ has been released.



In theaters on April 1. pic.twitter.com/OgqWOTOhnn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 9, 2026

El primero de ellos es Super Mario Odissey para la Nintendo Switch, el cual es el más importante de estos cinco. A continuación aparece otro más el cual es Super Mario 2, el cual, de la misma forma, cuenta con varias referencias que seguramente harán feliz a más de un seguidor en el cine.

Super Mario World 2 también hace acto de presencia con una serie de referencias que no te puedes perder a lo largo de la película. Finalmente, los últimos dos videojuegos que tuvieron una inspiración para esta película son, como su nombre lo dice, Super Mario Galaxy 1 y 2.

¿Cuándo se estrenó Super Mario Galaxy y cuándo sale la película?

Super Mario Galaxy, el juego al que hace referencia este nuevo filme, se estrenó hace casi dos décadas, más precisamente el 1 de noviembre del 2007 en Japón y el 12 del mismo mes en el continente americano. Por su parte, la nueva película Super Mario Galaxy se estrenará en México el próximo 1 de abril del 2026.