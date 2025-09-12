En su exequipo lo dejaron ir gratis y aun así rechazó a Rayados de Monterrey para ir a otro club de la Liga BBVA MX

Enner Valencia regresa a la Liga BBVA MX con Pachuca después de que su exequipo, Internacional de Porto Alegre, lo dejara ir gratis. El ecuatoriano vivirá su segunda experiencia en los Tuzos, luego de despreciar a Rayados, que le ganó a Pumas el fichaje del futbolista que un día jugó con Cristiano Ronaldo y valía 65 millones de euros .

Valencia ya fue presentado oficialmente con su nuevo club, al que regresa 10 años después, pues jugó un semestre en México antes de emigrar a Europa con el West Ham United de la Premier League. El ecuatoriano llega a reforzar a Pachuca después de la salida repentina de Alemao, quien solo jugó 6 partidos .

@ennervalencia1 Enner Valencia despreció a Rayados de Monterrey para llegar a Pachuca

Enner llamó la atención de Monterrey, pero el delantero de 35 años les dijo que no, debido al pasado que tuvo en Tigres, club con el que jugó durante 3 años y conquistó varios campeonatos, tanto de la Liga BBVA MX como de la Concachampions.

La destacable trayectoria de Enner Valencia, jugador que despreció a Rayados de Monterrey

Enner Valencia es un histórico jugador en Ecuador, pues ha representado a su Selección en Mundiales y recientemente la volvió a clasificar a la justa de 2026. El delantero vivirá su tercera etapa en México, pues ya había jugado con anterioridad en Tigres y Pachuca.

El futbolista de 35 años inició su carrera con el Emelec de su país, para después emigrar a la Liga BBVA MX con Pachuca, aunque su estancia en México fue muy corta, ya que 6 meses después llegó al West Ham United.

Enner, en la Premier League también jugó en el Everton, para nuevamente regresar al país azteca con Tigres, donde fue una pieza fundamental al conquistar varios campeonatos.

Valencia decidió probar nuevos horizontes, por lo que llegó a Turquía con el Fenerbahçe, para nuevamente regresar al continente americano con el Internacional de Porto Alegre, su último club antes de firmar con Pachuca, con el que buscará mantenerse en ritmo para ser llamado al Mundial 2026.