Está en su mejor momento y aun así dejó al Pachuca: este sería su nuevo equipo

En el Pachuca solamente jugó seis partidos, metió un gol y ya se fue al Rayo Vallecano de España. Alexandre Zurawski “Alemão” llegó a los Tuzos como un flamante refuerzo, pero solamente lo utilizaron para la Leagues Cup . Jaime Lozano ya no lo volvió a considerar. El brasileño pasa por un buen momento en su carrera y está valuado en 3.5 millones de euros, según Transfermarkt.

Pese a que Jaime Lozano declaró al termino del partido contra el América en el que perdieron 2-0 que le hubiera gustado que se quedara Alemão. El futbolista brasileño tuvo un repentino adiós de la Bella Airosa. El carioca llegaba a hidalgo procedente del Real Oviedo, el valor más alto del jugador en el mercado es el que vive recientemente con un costo de 3.5 mde.

Adrian Macias/MEXSPORT during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.

“Nos hubiera encantado que Alemão se hubiera mantenido. Siempre mientras mejores jugadores tengamos, la competencia interna será fantástica”, comentó el estratega mexicano. Lozano sabe que está en una plena reestructuración con los Tuzos del Pachuca y, por lo mismo, el mover piezas constantemente le podría complicar el funcionamiento.

Te puede interesar:



Alemão deja a los Tuzos en un momento complicado en la Liga BBVA MX

Mientras Alemão vestirá la décima camiseta en su carrera, los Tuzos del Pachuca pasan por un mal momento en el torneo. Los dirigidos por Jaime Lozano fueron líderes e invictos en el campeonato, pero todos se comenzó a desmoronar cuando cayeron ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 5. Desde esa fecha los de la Bella Airosa no encuentra el camino del triunfo.

Perdieron ante Xolos, empataron contra el León y volvieron a caer, pero ahora ante el América. Recientemente ocupan el sexto sitio con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

Pachuca tiene 13 puntos y el calendario que se le avecina después del parón por Fecha FIFA es relativamente sencillo. El club más difícil al que encararán es el Cruz Azul, de ahí se verán las caras contra el Querétaro, el Puebla, Atlético San Luis, Necaxa y Juárez.