En su país lo dejaron ir gratis, su precio bajó mucho y hoy brilla en la Liga BBVA MX

En Colombia deben estar arrepentidos de haber dejado ir gratis a Cristian Dájome, delantero que jugó en varios equipos del ascenso colombiano como Bogotá FC y Cúcuta Deportivo, pero que tuvo un extenso paso por Atlético Nacional. En la actualidad, el futbolista del Santos Laguna se destacó con un gol muy importante en la Liga BBVA MX, torneo donde las posiciones cambiaron tras la jornada 10 .

Resulta que Dájome anotó el tanto de la victoria para el conjunto lagunero en el minuto 90+5 ante Tijuana en la fecha 10 del Apertura 2025. Con esta victoria agónica por 1-0, Santos Laguna se acercó a la zona de clasificación a la Liguilla y sueña con meterse entre los mejores 8 equipos de la Liga BBVA MX. Por otro lado, América venció a Atlético San Luis en esta décima jornada y se acercó a la cima.

@ClubSantos / X Cristian Dájome anotó el gol de la victoria para Santos Laguna

La dura carrera de Cristian Dájome en Colombia

Debutó en el año 2013 jugando para Bogotá FC, pero nunca pudo asentarse en un equipo. Salió cedido a Cúcuta, Deportes Tolima y Atlético Nacional, aunque este último compró su ficha en el año 2017. Sin embargo, allí tampoco pudo ganarse la titularidad y volvió a ser prestado a varios equipos de Colombia: Deportivo Pasto, América de Cali e incluso a Independiente del Valle de Ecuador.

En 2020 regresó del futbol ecuatoriano a Nacional, pero sin lugar en el primer equipo, la directiva decidió no renovar su contrato, por lo que Dájome decidió fichar por el Vancouver Whitecaps de la MLS como agente libre. Allí se destacó y, en 2023, DC United lo fichó por poco más de 300 mil euros hasta que en 2025 y, tras finalizar su contrato con el equipo estadounidense, llegó gratis a Santos.

Los números de Cristian Dájome en la Liga BBVA MX

Desde que comenzó la temporada, Dájome suma 10 partidos jugados con el equipo lagunero en este Apertura 2025. El colombiano se ganó la titularidad y ha respondido con goles: 4 en 10 partidos. Si se tiene en cuenta todas las competencias, el extremo de 31 años suma 13 partidos jugados y 5 goles, números correctos para un jugador de banda. Actualmente, tiene un valor de mercado de 800 mil euros.