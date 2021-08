EN VIVO: Alexa Moreno en la Gran Final salto

Este domingo 1 de agosto no te pierdas a través de nuestras pantallas la participación de la gimnasta mexicana Alexa Moreno en la gran final de salto.

Alexa Moreno se clasificó a la final en la octava posición con 14.633 puntos y peleará por un lugar en el podio de Tokyo 2020.

Moreno es la segunda gimnasta mexicana en avanzar a la última ronda de salto, la primera fue Denisse López en Sydney 2000.

Peleará por la presea dorada junto a las siete mejores del mundo, entre ellas el segundo y tercer lugar del all around individual femenil, la brasileña Rebeca Andrade y la representante del Comité Olíimpico Ruso Angelina Melnikova.

Cuándo: domingo 1 agosto

Hora: 3:52 AM (Tiempo Centro de México)

Donde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

La mexicalense participa en sus segundos Juegos Olímpicos, debutó en Río 2016, desafortunadamente su puntaje no le alcanzó para meterse a la final, pero en Tokyo 2020 buscará la revancha.

La mexicana aprovechará la ausencia de Simone Biles para tener una oportunidad de colgarse una medalla olímpica.

En 2018 Alexa obtuvo el tercer lugar en la modalidad salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística de Doha, siendo la primera mexicana en estar en un podio en una competencia internacional de gimnasia.

¿Por qué no participará Simone Biles?

Hace unos días Simone Biles decidió no terminar el all around femenil por equipos por un tema relacionado con su salud mental, sin embargo, fue un tema que causó polémica, a lo que la gimnasta estadounidense respondió que iba a priorizar su salud mental para evitar cualquier lesión física.

Por lo que también tomó la decisión de retirarse de la final de salto y barras asimétricas. Aún está en duda su participación en la barra de equilibrio y piso.