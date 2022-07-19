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EN VIVO: Mineros vs Tepatitlán | Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX vuelve a la acción en las pantallas de TV Azteca Deportes con el partido entre las escuadras de Mineros de Zacatecas y Tepatitlán

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|Mineros FC

Escrito por: Azteca Deportes

La Liga BBVA Expansión MX regresa a las pantallas de TV Azteca Deportes con el partido entre Mineros de Zacatecas y Tepatitlán, este cotejo es correspondiente a la fecha 4 de la liga de plata y se realizará en el Estadio Carlos Vega Villalba.

El cuadro de Tepatitlán es lugar 12 de la tabla general con tres unidades, son tres triunfos y dos derrotas del cuadro tapatío en lo que va del joven certamen.

Por su parte, el conjunto de Zacatecas es lugar 15 de la clasificación, producto de un victoria y dos descalabros en las tres primeras fechas del Torneo Apertura 2022 de la liga de formación del futbol de México.

Alineaciones de Mineros vs Tepatitlán

Tepatitlán

C. Villanueva, I. Acero, A. Tecpanécatl, J. López, L, Márquez, C. González, L. Robles (Capitán), C. López, B. Vázquez,. J. Angulo, E. Franco; en la dirección técnica Bruno Marioni.

Mineros de Zacatecas

M. Fraga, H. Torres, E. Monreal, J. Hernández, H. Meza, J. Blanco, J. Plascencia, J. Henestrosa, H. Mascorro, J, Vega, K. Chaurand; como entrenador Iván Moreno.

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El último partido de Mineros en el torneo fue ante los Cimarrones, en este partido cayeron por marcador de 3-0, de esta manera el cuadro zacatecano intentará recomponer el camino y conseguir de manera obligatoria del resultado favorable para respirar tranquilos, tras cuatro fechas en el Apertura 2022; mientras que el “Tepa” también viene de perder 2-1 ante el cuadro de Raya2.

Horario y dónde ver Mineros vs Tepatitlán

El partido entre Mineros de Zacatecas y Tepatitlán lo podrás disfrutar totalmente en vivo por las plataformas digitales con los comentarios de Raúl Patiño Olivares, Daniel López Casarín y Marycarmen Lara, en punto de las 4:55 en aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes y las redes sociales Facebook y YouTube.

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