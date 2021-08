EN VIVO: Triplemanía XXIX 2021 por Lucha Azteca, gratis por internet

La Triplemanía XXIX, llega este sábado 14 de agosto de 2021, desde la Arena Ciudad de México con público, que tendrá una capacidad máxima del 25 por ciento. Lo podrás presenciar por la señal de Azteca Deportes.

La espectacular cartelera se integra por Andrade, El Ídolo que estará enfrentando a Kenny Omega por el Megacampeonato, además de una battala estelar en la que Psycho Clown se disputará la máscara contra la cabellera del Rey Escorpión.

Las luchas de la cartelera de Triplemanía XXIX

Con las amazonas, Faby Apache se enfrentará a la campeona de Knockouts Impact, Deonna Purrazzo.

Lucha de Empresas: Chessman, Pagano y Murder Clown vs DMT Azul, Puma King, Sam Adonis

Lucha por los títulos de Parejas AAA: Pentagón Jr. y Fénix vs Hijo del Vikingo y Laredo Kid vs Taurus y un Luchador Sorpresa

Copa Triplemanía XXIX: Drago vs Mr. Iguana vs Mamba vs nueve luchadores sorpresa

Marvel: Team Leyenda Americana vs Team Terror Púrpura