Cristiano Ronaldo y Lionel Messi renunciaron a sus selecciones: ¿Quién marcó más goles y quién jugó más partidos?

Así como Cristiano Ronaldo rompió el silencio y abandonó a la Selección de Portugal, ahora también se compara su trayectoria con la de Lionel Messi, quien tuvo una carrera histórica con Argentina. Ambos marcaron una época con sus países y acumularon una gran cantidad de partidos, goles y títulos durante sus recorridos internacionales.

Mientras que Lionel Messi ingresa a la universidad para tener el título de Doctor, Cristiano Ronaldo protagonizó una situación diferente con Portugal tras abandonar la concentración antes del partido ante Dinamarca. Los dos son referentes de sus selecciones, aunque sus números internacionales permiten establecer una comparación entre sus carreras.

Goles, partidos y títulos de Lionel Messi en Argentina

Lionel Messi disputó 207 partidos con la Selección Argentina mayor y marcó 125 goles. Con el combinado nacional consiguió títulos importantes, entre ellos la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y la Copa América 2024.

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Además de sus goles, Messi fue protagonista durante varias generaciones de la Selección Argentina. El delantero también participó de la final del Mundial 2014 y del Mundial 2026, siendo subcampeón en esas dos ediciones.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Paraguay - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 12, 2023 Argentina’s Lionel Messi REUTERS/Agustin Marcarian|AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Goles, partidos y títulos de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo, por su parte, acumula 234 partidos con Portugal y 147 goles. De esta manera, supera a Messi en cantidad de encuentros disputados y también en goles convertidos con su selección.

Con Portugal, CR7 ganó la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League en 2019 y 2025. Además, fue una pieza fundamental del combinado portugués durante más de dos décadas y se convirtió en el máximo goleador de la historia de selecciones.

El contexto del retiro de CR7 y Leo Messi de sus selecciones

En el caso de Cristiano Ronaldo, la salida de la concentración de Portugal ocurrió después de una reunión con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y en medio de diferencias con Jorge Jesus. El entrenador había señalado que CR7 no sería titular ante Dinamarca tras no ver minutos ante Noruega.

Tras abandonar la concentración, Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que deseó buena suerte a Portugal y a sus compañeros. El delantero de 41 años abandonó la concentración.

Por el lado de Messi, su situación es diferente. El argentino de 39 años anunció su retiro tras ser subcampeón del mundo y, para muchos, ser el mejor futbolista del Mundial 2026. Ahora tendrá su partido de despedida en el Estadio Monumental.

