Endrick, jugador de Brasil: “Difícil es despertarse a las 5 de la mañana y trabajar de lunes a domingo”

Endrick conoce la presión de jugar en el Real Madrid y vestir la camiseta de Brasil. Sin embargo, cuando le preguntaron por las dificultades de ser futbolista, pensó en personas con una rutina muy distinta a la suya. Su respuesta llamó la atención por la comparación que eligió y por la historia familiar que hay detrás.

El delantero habló con TV Globo durante la concentración de la Selección de Brasil. Venía de ser titular en el empate 1-1 ante Australia del viernes 25 de septiembre, en el inicio del nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. ¿Por qué puso el trabajo de lunes a domingo en el centro de su reflexión?

¿Qué dijo Endrick sobre la presión de ser futbolista?

Endrick reconoció que los jugadores atraviesan momentos de dolor y reciben fuertes críticas. Aun así, consideró que el futbol también les ofrece la posibilidad de ganar dinero haciendo lo que les gusta y de mejorar la vida de sus familias.

Fue entonces cuando hizo la comparación que se volvió noticia: “Difícil es despertarse a las 5 de la mañana y trabajar de lunes a domingo”. Para el atacante, las dificultades de la carrera deportiva no le impiden agradecer las oportunidades que ha recibido.

Su reflexión adquiere otro sentido al revisar lo que contó hace dos años sobre sus padres. Antes de verlo en el Real Madrid, ambos hicieron sacrificios para que pudiera formarse como futbolista.

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El trabajo que consiguió el padre de Endrick en el Palmeiras

Cuando Endrick se trasladó a São Paulo para incorporarse a la academia del Palmeiras, su madre se mudó con él. Su padre, Douglas, permaneció trabajando para enviarles dinero. Tiempo después también llegó a la ciudad y preguntó al club si había algún empleo disponible.

Encontró una vacante en la limpieza del estadio. Endrick relató que Douglas trabajó allí durante tres años: primero recogía basura en los alrededores y después pasó a limpiar el vestidor del primer equipo. Mientras cumplía esas tareas, les decía a los futbolistas que algún día su hijo jugaría junto a ellos.

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Los sacrificios que Endrick contó sobre su madre

En una carta dirigida a su hermano Noah, el brasileño también recordó las dificultades que vivió su madre mientras lo acompañaba en São Paulo. Según su relato, hubo días en los que ella contaba el dinero que quedaba y llegó a pasar hambre para sostener el proyecto familiar.

Endrick hizo una precisión sobre su propia infancia: rechazó la versión de que él hubiera crecido sin comida en casa. Explicó que sus padres procuraron cubrir sus necesidades, aunque la situación económica era ajustada. Al llegar al Palmeiras, una de sus primeras metas fue ayudar a su familia a vivir mejor.