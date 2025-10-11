¿Quién fue el primer luchador en la historia de México y en qué año debutó?

La lucha libre mexicana es considerada una de las más importantes y de más alto nivel a lo largo del mundo, y parte de lo anterior se debe precisamente a Enrique Egartechea , quien es considerado el primer luchador en la historia de México. Ante esto, es preciso conocer más detalles respecto a este personaje.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La historia de la lucha libre mexicana no podría comenzar sin mencionar a Enrique Ugartechea, quien es el predecesor de otras estrellas como El Santo, Blue Demon, El Perro Aguayo, La Parka, Dr Wagner y Abismo Negro, por citar algunos ejemplos. Por ende, es preciso conocer más sobre este icónico luchador.

¿Quién es Enrique Egartechea, considerado el primer luchador en la historia de México?

Se sabe que Enrique Ugartechea es considerado el primer luchador oficial en la historia de México, pues él fue el responsable de preparar las bases de lo que hoy en día es este deporte a nivel nacional a través del gimnasio que tuvo en Puebla, estado en donde se mudó para seguir su camino.

Te puede interesar: ¿Checo Pérez formará parte del Gran Premio de México 2025?

Te puede interesar: Gilberto Mora y el dato con el que vence a Lamine Yamal

Ugartechea fue el pionero de presentar las bases de la lucha “estilo libre”, combinado aquí el estilo grecorromano con la lucha olímpica. Fue aquí en donde el característico “llaveo” se hizo presente por primera vez, habilidad que hoy en día distingue al luchador mexicano a nivel mundial.

Pese a ello, es muy poca la información que existe sobre Enrique Ugartechea, y dentro de esta se sabe que nació en Xalapa, dentro del estado de Veracruz, en el año 1889. Su muerte se dio en el estado de puebla en 1930 cuando apenas tenía 41 años de edad, aunque esto no exime que dejara una huella en la lucha libre mexicana.

¿En qué año debutó el primer luchador en la historia de México?

La información sobre Enrique Ugatechea es tan poca que se desconoce el año en que debutó; sin embargo, su prematura muerte hizo que no pudiera disfrutar el boom que la lucha libre tuvo en México, sobre todo, desde la fundación de la Empresa Mexicana de Lucha Libre , la cual se llevó a cabo en 1930.