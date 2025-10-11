deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Quién fue el primer luchador en la historia de México y en qué año debutó?

En los siguientes párrafos podrás conocer el nombre de quien es considerado el primer luchador en la historia de México, así como su debut y más sobre él.

enrique-ugartechea-primer-luchador-historia-mexico.jpg
Pexels
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

La lucha libre mexicana es considerada una de las más importantes y de más alto nivel a lo largo del mundo, y parte de lo anterior se debe precisamente a Enrique Egartechea , quien es considerado el primer luchador en la historia de México. Ante esto, es preciso conocer más detalles respecto a este personaje.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La historia de la lucha libre mexicana no podría comenzar sin mencionar a Enrique Ugartechea, quien es el predecesor de otras estrellas como El Santo, Blue Demon, El Perro Aguayo, La Parka, Dr Wagner y Abismo Negro, por citar algunos ejemplos. Por ende, es preciso conocer más sobre este icónico luchador.

¿Quién es Enrique Egartechea, considerado el primer luchador en la historia de México?

Se sabe que Enrique Ugartechea es considerado el primer luchador oficial en la historia de México, pues él fue el responsable de preparar las bases de lo que hoy en día es este deporte a nivel nacional a través del gimnasio que tuvo en Puebla, estado en donde se mudó para seguir su camino.

Te puede interesar: ¿Checo Pérez formará parte del Gran Premio de México 2025?

Te puede interesar: Gilberto Mora y el dato con el que vence a Lamine Yamal

Ugartechea fue el pionero de presentar las bases de la lucha “estilo libre”, combinado aquí el estilo grecorromano con la lucha olímpica. Fue aquí en donde el característico “llaveo” se hizo presente por primera vez, habilidad que hoy en día distingue al luchador mexicano a nivel mundial.

Pese a ello, es muy poca la información que existe sobre Enrique Ugartechea, y dentro de esta se sabe que nació en Xalapa, dentro del estado de Veracruz, en el año 1889. Su muerte se dio en el estado de puebla en 1930 cuando apenas tenía 41 años de edad, aunque esto no exime que dejara una huella en la lucha libre mexicana.

¿En qué año debutó el primer luchador en la historia de México?

La información sobre Enrique Ugatechea es tan poca que se desconoce el año en que debutó; sin embargo, su prematura muerte hizo que no pudiera disfrutar el boom que la lucha libre tuvo en México, sobre todo, desde la fundación de la Empresa Mexicana de Lucha Libre , la cual se llevó a cabo en 1930.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×