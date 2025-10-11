Gilberto Mora y el sublime DATO con el que supera a Lamine Yamal

En estos momentos, Gilberto Mora se encuentra en plena concentración con la Selección Mexicana Sub-20 que disputará los cuartos de final del Mundial Sub-20 nada más y nada menos que ante Argentina; sin embargo, ¿sabías que el mexicano cuenta con un dato con el cual presume haber superado a Lamine Yamal?

¡Con 16 años! Gilberto Mora rompe la Liga MX y se lleva el MVP de la jornada

Gilberto Mora es considerado por muchos expertos la nueva gran perla que el futbol mexicano tiene, pues apenas cumplirá 17 años de edad en los próximos días. Curiosamente, su edad forma parte de la estadística con la cual “vence” a Lamine Yamal, superestrella del FC Barcelona. ¿A qué nos referimos?

¿Cuál es el dato con el que Gilberto Mora supera a Lamine Yamal?

A mediados de este año, Gilberto Mora y el resto de la Selección Mexicana obtuvieron la Copa Oro, trofeo con el cual el juvenil se convirtió en el futbolista más joven en conquistar un trofeo internacional con su selección, superando lo que en su momento Lamine Yamal logró con España.

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero tendría que pagar Cruz Azul por el fichaje de Roberto Alvarado?

Te puede interesar: ¿Cuál es la selección, considerada una de las más pobres del mundo, que podría calificar al Mundial 2026?

Gilberto Mora entre todos los jugadores del Mundial U20 en Chile:



1° en goles producidos

1° en regates exitosos

1° en oportunidades creadas

3° en 1V1 ofensivos ganados



ADIMENSIONAL. pic.twitter.com/C9w0GaFUoi — Statiskicks (@statiskicks) October 8, 2025

Para poner un poco de contexto, vale decir que Gilberto Mora fue parte importante de la consagración del combinado nacional en la Copa Oro cuando apenas tenía 16 años de edad, y no los 17 con los que Lamine Yamal conquistó la Eurocopa con España. En el tercer puesto aparece Pelé, quien pudo ser campeón del Mundial 1958 cuando tenía 17 años y 249 días.

¿Cuántos goles tiene Lamine Yamal en el Barcelona y la Selección?

Si bien Gilberto Mora supera a Lamine Yamal en este hecho, la realidad es que, en todo lo demás, el español es superior. Para muestra de ello están los números que ha anotado tanto en la Selección Absoluta de España como en el conjunto blaugrana, los cuales ascienden a 33 anotaciones en 134 duelos disputados.

¿Gilberto Mora será titular en el duelo entre México y Argentina?

Si todo sale conforme se tiene planeado, Gilberto Mora será parte del cuadro titular que la Selección de México tendrá para su duelo de cuartos de final ante Argentina, correspondiente a la Copa del Mundo Sub-20. Recuerda que este compromiso se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas.