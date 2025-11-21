Entre los 20 mejores del mundo: Gilberto Mora ya es reconocido fuera de México y seguiría creciendo en este ranking

Gilberto Mora es uno de los jugadores jóvenes que más ilusionan a la afición mexicana y no es para menos. Con tan sólo 17 años, el volante de los Xolos de Tijuana es uno de los nombres más destacados de la Liga BBVA MX y su potencial ya resuena en distintas partes del mundo. Por todos estos motivos, no sorprende verlo en un puesto destacado en un importante ranking.

En Transkermarkt, sitio especializado en la cotización de los futbolistas, es posible ver a Mora dentro del top 20 de jugadores Sub-17 más valiosos del planeta en la actualidad. En medio de grandes promesas de clubes como el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain y el Barcelona, el crack de los Xolos tiene un merecido hueco.

Mora aparece en la decimosexta posición con un valor de 4,5 millones de euros, justo por debajo de Dro Fernández (Barcelona) y Chido Obi (Manchester United) con €5,000,000. Esto evidencia el increíble talento del chico nacido en 2008 y las expectativas que hay en el mundo respecto a su futuro.

En el partido de Play-In del Apertura 2025 entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez, Mora fue uno de los nombres más destacados. Fue la gran figura del elenco local y encaminó la clasificación con un impresionante penalti a lo Panenka. ¿Hasta dónde llegará el potencial de esta joya?

