Revelan la lista de los latinoamericanos más destacados del Sub-20 y hay DOS mexicanos

A diferencia de la Selección Mayor, México históricamente ha destacado en los campeonatos juveniles y, durante el Mundial Sub-20 2025, se pudo ver la magia de jugadores como Gilberto Mora , por ejemplo. Ahora, el CIES Football Observatory realizó el ranking de los 10 futbolistas latinoamericanos Sub-20 más destacados del año y, entre ellos, destacan dos mexicanos.

Gilberto Mora y Santiago Sandoval representan a México en el ranking

Tanto Gilberto Mora como Santiago Sandoval conforman el ranking realizado por CIES, ubicándose entre los talentos Sub-20 más prometedores de toda Latinoamérica. Este estudio compara rendimiento, minutos de juego y peso estadístico respecto a jugadores de la misma categoría, posicionando a ambos jugadores dentro de la élite mundial. Cabe destacar que Mora viene de ser titular ante Paraguay en Estados Unidos .

TV Azteca Gilberto Mora y Santiago Sandoval están presentes en el ranking de CIES

El informe realizado por CIES también destaca a figuras emergentes de otros países latinos, como por ejemplo los argentinos Agustín Medina, Álvaro Montoro y Maher Carrizo, quienes algunos de ellos estuvieron presentes en el Mundial de Marruecos. También brillan Rayan Vitor y Zé Lucas, ambos brasileños, además del peruano Maxloren Castro. Todos ellos forman parte del futuro de Latinoamérica dentro del futbol.

Los 10 futbolistas Sub-20 más talentosos de Latinoamérica

Gilberto Mora lidera el ranking, mientras que Sandoval se encuentra en la parte más baja de la tabla:

Gilberto Mora (Tijuana) Rayan Vitor (Vasco da Gama) Agustín Medina (Lanús) Darwin Guagua (Independiente del Valle) Zé Lucas (Sport Recife) Álvaro Montoro (Botafogo) Maxloren Castro (Sporting Cristal) Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) Santiago Sandoval (Chivas) Samy Merheg (Deportivo Pereira).

Gilberto Mora tiene el Mundial 2026 prácticamente asegurado

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, se mostró muy encantado con Gilberto Mora durante la fecha FIFA de noviembre. "A mí, Gilberto me ha demostrado tamaños para iniciar partidos, para jugar con el rival que sea en cualquier escenario y sobre todo lo que más me gusto es que tácticamente es muy listo”, comentó en conferencia de prensa.

"Lo traje por primera vez en otra posición, ahora ha jugado por izquierda, ahora por derecha. A todos nos ha gustado mucho", sentenció previo al partido ante Paraguay. Estas declaraciones acercan al futbolista de 17 años a participar de su primera Copa del Mundo con el seleccionado nacional.