¡Entre los mejores del Mundo! Solo el Fc Barcelona superó al Toluca en una increíble estadística del 2025

Los Diablos Rojos del Toluca no solo fueron el mejor equipo del año en el futbol mexicano consiguiendo el bicampeonato de la Liga Mx con los títulos del Clausura 2025 y Apertura 2025, su dominio trascendió fronteras y el plantel del "Turco" Mohamed se consolidó como la segunda ofensiva más goleadora del mundo en torneos ligueros.

El "Chorizo Power" reigistró 101 goles en la Liga Mx durante el 2025, 51 en el torneo Clausura y 50 en el Apertura, quedando solo por detrás del Barcelona en todo el mundo, el cuadro blaugrana anotó 102 tantos este año en la Liga Española.

Te podría interesar: Club América tiene este as bajo la manga para poder fichar a Obed Vargas; algo no esperado

Los clubes con más goles en su liga en el 2025

Barcelona - Liga Española (102 goles)

Toluca - Liga Mx (101 goles)

Bayern Munich - Bundesliga (99 goles)

PSG - Ligue 1 (92 goles)

Liverpool - Premier League (86 goles)

Inter Miami - MLS (82 goles)

El Toluca terminó el 2025 como una de las mejores ofensivas en el mundo gracias a nombres como el de Paulinho, el delantero portugués de 33 años registró 29 goles en el año y Alexis Vega con 17 tantos, practicamente el 50% de los goles del equipo en la Liga Mx en los últimos dos torneos.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Mexicano es buscado por un CAMPEÓN de Champions League para el 2026

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

El Toluca venció al América para conseguir su onceava estrella en el futbol mexicano en el Clausura 2025 y 6 meses después consiguió el bicampeonato de la Liga Mx venciendo a los Tigres en tanda de penales con un final drámatico.