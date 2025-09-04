Entrenador de la Selección de Paraguay dejó a todos ATÓNITOS al decir esto frente a la cámara y llorando

Si bien es cierto que con el parón de selecciones muchos aficionados esperan por el regreso de la Liga BBVA MX , distintos países se juegan la clasificación a la próxima Copa del Mundo y Paraguay es uno de ellos. Previo a lo que será el juego contra Ecuador, Gustavo Alfaro, seleccionador del equipo paraguayo, emocionó a todos con sus palabras durante la conferencia de prensa.

“Paraguay me hizo daño, me rompió el caparazón de protección que tenía. Los sinsabores, cuando los tenemos que vivir, son muy duros”, comenzó el entrenador. Alfaro aseguró que “tenía la piel de cocodrilo”, por lo que las críticas no solían afectarle hasta que llegó al equipo guaraní. “Paraguay rompió esa estructura, me volvió un tipo muy vulnerable”, agregó. Por otro lado, las eliminatorias UEFA continuarán con cinco partidos imperdibles .

Selección de Paraguay / X Gustavo Alfaro hizo emocionar a todos con sus palabras sobre Paraguay

“Los chicos vienen, me abrazan y me dicen: '¿De verdad es el técnico de la selección?’ Siempre digo que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Tengo miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando. Es una obligación muy grande”, dijo entre lágrimas en los ojos. De momento, Alfaro mantiene a la ‘Albirroja’ en zona de clasificación al Mundial 2026.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar al Mundial 2026?

A falta de dos jornadas para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay se encuentra en la quinta plaza de la tabla con 24 unidades. Teniendo en cuenta que los primeros 6 equipos clasifican de forma directa y, que el séptimo jugará un repechaje, el objetivo está casi cumplido, aunque su presencia en la Copa del Mundo no está asegurada.

Sin embargo, con un simple empate ante Ecuador este jueves 4 de septiembre, Paraguay tendrá su lugar asegurado en el próximo Mundial. En caso de caer ante los ecuatorianos, la ‘Albirroja’ definirá su clasificación ante Perú en la última fecha. Si también cae derrotado, deberá esperar por otros resultados para saber si jugará el repechaje.

Todo parece estar dado para que Alfaro participe del Mundial 2026 con la selección de Paraguay y nos siga emocionando con sus frases.