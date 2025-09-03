Estos son los 5 partidos que debes ver sí o sí de las eliminatorias UEFA: los más decisivos

Llegó el parón de Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana afrontará los amistosos contra Japón y Corea del Sur en Estados Unidos, mientras que los demás países seguirán luchando por clasificar al Mundial 2026. Lionel Scaloni rompió en llanto al hablar sobre el último partido de Lionel Messi , mientras que las eliminatorias UEFA continuarán este próximo jueves 4 de septiembre y aguardan partidos más que emocionantes. A continuación, los 5 mejores.

Los 5 partidos que no debes perderte de la jornada 5 de las eliminatorias UEFA

1. Eslovaquia vs. Alemania (Grupo A, 4 septiembre)

Un duelo clásico donde Alemania, favorita, visita a una Eslovaquia siempre combativa. Crucial para confirmar su liderazgo de grupo y evitar sorpresas. Confirmará si los germanos superan su forma irregular que mostraron en los últimos torneos y si establece el rumbo correcto para la clasificación. Por otro lado, el Bayern Múnich podría romper récord de asistencia en Alemania .

@DFB_Team / X Alemania se enfrentará a Eslovaquia en las eliminatorias UEFA

2. Bulgaria vs. España (Grupo E, 4 septiembre)

España busca dar un nuevo golpe de autoridad luego de haber ganado la Nations League a final de temporada; Bulgaria espera dar el batacazo en casa. Será un partido clave para iniciar la fase de grupos de la mejor manera. Es un partido para que España afiance confianza, especialmente contando con un plantel lleno de jóvenes talentos provenientes del Barcelona.

3. Ucrania vs. Francia (Grupo D, 5 septiembre)

Un choque de alto voltaje entre dos selecciones con historial competitivo. Francia llega como gran candidata, mientras Ucrania quiere reivindicarse en su grupo. El choque combina presión, talento (con Kylian Mbappé y compañía), y tensión por el calendario agitado que ha impactado a la selección francesa.

4. Armenia vs. Portugal (Grupo F, 6 septiembre)

El actual subcampeón de la Nations League, Portugal, se mide ante Armenia fuera de casa. Un compromiso clave para consolidar su camino hacia la clasificación, aunque no exento de riesgos. Representa un test para verificar si Portugal combina experiencia con la nueva generación, y cómo resuelve la responsabilidad de ser favorito.

5. Inglaterra vs. Andorra (Grupo K, 6 septiembre)

Después de mandar en sus primeros encuentros, Inglaterra busca afianzarse. El regreso a Villa Park añade dramatismo, con un ambiente que puede impulsar a los ‘Three Lions’ hacia otra victoria convincente. Marca el regreso de Inglaterra al histórico Villa Park, con posibilidades de ver a nuevas figuras como Elliot Anderson en acción.