Este equipo dejó ir a Paulinho GRATIS y hoy es el tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX

Por tercera vez consecutiva, Paulinho finalizó una Fase Regular como líder de goleo en la Liga BBVA MX. Con 12 gritos en 17 jornadas del Apertura, el delantero portugués de Toluca volvió a mostrar toda su jerarquía frente a la portería. No obstante, antes de ser una gran estrella, el futbolista no fue bien valorado en un equipo de su país.

Paulinho es uno de los emblemas actuales de los Diablos Rojos . Desde su llegada al club a mediados del año pasado demostró de lo que estaba hecho, a tal punto que fue el máximo artillero en todos los torneos que disputó. Con este gran presente, es increíble pensar que un club lo dejó ir libre cuando era joven.

Aunque más increíble es que... ¡esto pasó tres veces! Primero en el Santa Maria, luego en el Trofense y finalmente en el Gil Vicente, todos equipos del fútbol portugués. El delantero no convenció a sus entrenadores en su juventud, por lo que se marchó con el pase en su poder.

Con la playera de Santa Maria, el delantero prácticamente no tuvo oportunidades y disputó un único partido, en el que ingresó en los últimos 25 minutos. Luego de esto, se fue libre al Trofense donde participó de 38 juegos y marcó 11 tantos. Finalmente, en el Gil Vicente llegó a estar presente en 130 encuentros con un saldo de 31 goles.

Tras marcharse libre nuevamente, Paulinho captó la atención del SC Braga, donde anotó 63 goles en 153 partidos, lo que despertó el interés del Sporting Club. Para contar con sus servicios, el club de Lisboa desembolsó 16 millones de euros, según los registros de Transfermarkt.

Paulinho, una vez más fue líder de goleo

El 26 de junio del año pasado, Toluca anunció la llegada de Paulinho a cambio de poco menos de ocho millones de euros. Desde su arribo al fútbol de México, el delantero estuvo a la altura de las expectativas y se ganó el amor de los aficionados.

Instagram Toluca / @tolucafc

Tras ser el líder de goleo del Apertura 2024 y el Clausura 2025, el portugués repitió la hazaña y se convirtió en el número uno una vez más (esta vez junto a Armando González y João Pedro). Sus tantos fueron fundamentales para que los Diablos Rojos acabaran la Fase Regular en la cima.