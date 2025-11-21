Un equipo de la Liga BBVA MX lo busca, podría llegar para el Clausura 2026 y hoy marcó un golazo digno del Puskás

Mientras Santos Laguna busca dar el golpe sobre la mesa en el mercado invernal y ficharlo de cara al Clausura 2026, Memphis Depay brilla en Brasil con el Corinthians. El neerlandés es una de las principales figuras del fútbol sudamericano y recientemente dejó a todos boquiabiertos con un gol digno del premio Puskás que ya da la vuelta al mundo en las redes sociales.

Según reveló el portal brasileño RTI Esporte, el exdelantero del Barcelona y Manchester United estaría en la órbita de los Guerreros para darle un salto de calidad a la plantilla tras no lograr la clasificación al Play-In. A sus 31 años todavía está en un gran nivel y sus números en el Brasileirao así lo reflejan: marcó seis goles y dio tres asistencias en 22 encuentros.

Instagram Corinthians / @corinthians

Este jueves, en el Clásico Paulista entre Corinthians y San Pablo, Depay protagonizó uno de los grandes highlights del encuentro. A los 38 minutos de la segunda parte, tomó la pelota en el borde del área tras un mal rechazo y, en cuestión de pocos segundos, se las ingenió para hacerle un túnel al defensa y quedar frente al arco para marcar el 2-1 parcial (el encuentro acabó 3-1).

Este gesto técnico notable no pasó desapercibido por los fanáticos y la jugada no tardó en volverse viral y dar la vuelta al mundo. Siendo que hace poco ya se anunciaron los nominados al premio Puskás, ¿podría este tanto de Depay ser uno de los candidatos el próximo año?

TE PUEDE INTERESAR:



Los nominados al Puskás 2025 con un representante mexicano

El pasado miércoles 12 de noviembre, la FIFA dio a conocer a los nominados al premio Puskás 2025 y entre ellos destacó la aparición de un gol convertido en la Liga BBVA MX. Los candidatos a llevarse el galardón son:



Alerrandro

Alessandro Deiola

Pedro De la Vega

Santiago Montiel

Amr Nasser

Carlos Orrantía (en el Querétaro-Atlas del pasado Clausura)

Lucas Ribeiro

Declan Rice

Rizky Ridho

Kévin Rodrigues

Lamine Yamal