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Ni Chivas ni el América: este es el equipo que más aficionados convocó hasta la Jornada 9 del Apertura 2026

Un nuevo informe de asistencias reveló qué equipo convocó a más aficionados en la Liga BBVA MX hasta la fecha

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El estadio que más aficionados albergó en el Apertura 2026 hasta ahora|Crédito: @LigaBBVAMX / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La Liga BBVA MX reveló el informe de asistencias dentro del Apertura 2026 en la previa de la Jornada 10. A pesar de que tanto Club América como Chivas son popularmente conocidos por su enorme cantidad de aficionados a lo largo y ancho del país, ninguno de ellos lideró la convocatoria en el presente certamen del balompié nacional.

De acuerdo a los números oficiales arrojados por la competición, Rayados de Monterrey es el equipo que más cantidad de aficionados ha llevado a su estadio hasta la fecha. El Estadio BBVA albergó hasta 239.278 fanáticos en sus gradas desde la Jornada 1 hasta ahora. Los regiomontanos superan con diferencia tanto a América como a Chivas.

La afición de Rayados es la más convocante del Apertura 2026
La afición de Rayados es la más convocante del Apertura 2026|Crédito: @Rayados / X

América y Chivas pelean por ingresar al Top 3

Ninguno de los equipos logra establecerse en la segunda plaza del ranking. Este lugar le pertenece a Atlas, con un registro de 193.613 aficionados presentes en su estadio a lo largo del Apertura 2026.

Chivas y América pelean por el tercer lugar de la tabla ofrecida por la Liga BBVA MX. Los rojiblancos se mantienen con la tercera plaza con 160.940 aficionados, pero las Águilas aparecen desde muy cerca en la cuarta posición con 159.770 espectadores en el Estadio Banorte.

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Luego aparecen sorpresas como Atlante, quien se ubica por encima de la mitad de tabla en su regreso a la Primera División de México. También destaca negativamente Pumas, que se encuentra lejos del Top 10 en cuanto a cantidad de aficionados, ubicándose en los puestos más bajos del ranking.

Aficionados de Atlas
Aficionados de Atlas|Crédito: @AtlasFC / X

¿Cuántos aficionados convocaron cada equipo de la Liga BBVA MX?

Según los registros de la Liga BBVA MX, así se distribuyeron los más de 2 millones de aficionados presentes en los estadios hasta la fecha:

  1. Estadio BBVA (Monterrey): 239.278 de aficionados
  2. Estadio Jalisco (Atlas): 193.613 de aficionados
  3. Estadio Akron (Chivas): 160.940 de aficionados
  4. Estadio Banorte (América): 159.770 de aficionados
  5. Estadio Banorte (Cruz Azul): 157.912 de aficionados
  6. Estadio Nemesio Diez (Toluca): 133.418 de aficionados
  7. Estadio Caliente (Tijuana): 126.665 de aficionados
  8. Estadio Universitario (Tigres): 108.721 de aficionados
  9. Estadio Banorte (Atlante): 103.803 de aficionados
  10. Estadio Libertad Financiera (San Luis): 91.840 de aficionados
  11. Estadio Victoria (Necaxa): 86.433 de aficionados
  12. Estadio León (León): 85.859 de aficionados
  13. Estadio Cuauhtémoc (Puebla): 83.061 de aficionados
  14. Estadio Corregidora (Querétaro): 77.254 de aficionados
  15. Estadio Corona (Santos Laguna): 74.847 de aficionados
  16. Estadio Hidalgo (Pachuca): 60.002 de aficionados
  17. Estadio Olímpico Universitario (Pumas): 57.831 de aficionados
  18. Estadio Olímpico Benito Juárez (Juárez): 52.568 de aficionados
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