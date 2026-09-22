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Revelan lo que sucedió en el vestidor de Chivas tras el empate contra América en el Clásico Nacional

El conjunto rojiblanco dejó escapar 3 puntos ante el odiado rival, lo que tuvo repercusiones en el vestidor

Revelan lo que sucedió en el vestidor de Chivas tras el empate contra América en el Clásico Nacional
Revelan lo que sucedió en el vestidor de Chivas tras el empate contra América en el Clásico Nacional|Chivas

Escrito por: José Alejandro | DR

Este sábado 19 de septiembre se vivió uno de los mejores Clásicos Nacional, pues Club América vino de abajo para empatarle a Chivas 2-2 en el Estadio Azteca (ahora Banorte). El conjunto rojiblanco dejó escapar una ventaja, lo que causó revuelo en el vestidor.

De acuerdo con el periodista César Huerta, los jugadores salieron muy molestos de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, pues dejaron ir los 3 puntos que tenían en la bolsa en solo un par de minutos. Ello también ocasionó que Gabriel Milito estallara en conferencia de prensa.

Vestidor Chivas
Los jugadores salieron muy molestos de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, pues dejaron ir los 3 puntos.|Chivas

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico estallaron en el vestidor, ya que reconocieron su error de dejar escapar la victoria, resultado que los posicionaría como líder de la tabla general del Apertura 2026.

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El resultado que dejó escapar Chivas

El Rebaño Sagrado hizo suyo el Estadio Azteca en el primer tiempo, pues con goles de Miguel Vázquez y Bryan González se pusieron al frente con un contundente 2-0. Sin embargo, en el segundo tiempo las Águilas supieron reaccionar y empatar el duelo.

Miguel Borja se convirtió en el héroe del conjunto azulcrema, pues ingresó a la cancha en el segundo tiempo y solo le bastaron algunos minutos para darle el empate a los suyos con un doblete y así sumar su tercera anotación en tan solo 2 partidos.

Así van Chivas y América en el Apertura 2026

Tras el empate, Chivas se ubicó en el segundo puesto con 18 puntos, producto de 5 partidos ganados, 3 empates y solo una derrota. Mientras que el conjunto de Coapa en el tercer lugar con 17 unidades, aunque tiene un duelo pendiente por disputar la fase final de la Leagues Cup 2026.

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