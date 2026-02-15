logo deportes horizontal
Equipo no se presenta al partido para salvarse del descenso; el rival sí descendió

El futbol tiene historias totalmente alucinantes y esta es una de ellas. Jugaron dos equipos peleando temas de descenso... y uno no se presentó pero se salvó.

Escrito por: Pablo García - Marktube

El futbol mundial tiene historias que rayan en la ficción, por ello la capacidad de asombro es algo que muchos siguen desarrollando gracias a lo inverosímil de este mundo. En ese sentido, de manera bastante particular, las Islas Maldivas destacaron en estos días, pues se confirmó un descenso gracias a una “artimaña” de uno de los involucrados. Así ocurrió esto.

¿Por qué la definición de este descenso es ridícula?

Uno de los conflictos más severos a los que se enfrentan muchos de los clubes, es la posibilidad de perder la categoría. Hay una diferencia abismal en el apoyo, patrocinios y relevancia general que se le da a un equipo de una u otra división. En este caso los involucrados en el escándalo son dos clubes.

Valencia y Green Streets llegaron a la última fecha peleando por no descender. Los primeros en mención ganaron su respectivo partido y le dejaron toda la presión a sus rivales por el no descenso, sin embargo estos hicieron algo que realmente nadie se esperaba.

Si Green Streets perdía su partido por 4 goles o más, serían ellos los que bajarían de categoría. Ante eso, su forma de evitar dicha pena fue no presentándose a su respectivo encuentro. Esto provocó que administrativamente dieran el partido con 3-0 a favor de su rival pero con todo y la derrota por goleada… Valencia fue el club descendido.

¿Qué pasó alrededor del descenso de Valencia?

Obviamente los ánimos se encendieron entre los aficionados y directivos de Valencia, sin embargo reglamentariamente sucedió lo que debía pasar y por ello Green Streets recibió una multa. Pero la federación de futbol de dicho país mantuvo los resultados y con una “artimaña” digna de película de estafas, un equipo se fue al descenso porque su rival no se presentó a jugar su última fecha.

Ante dicha situación, las redes sociales han expresado sus posturas, mismas que resultan sumamente entretenidas en un asunto que es digno de meme.

