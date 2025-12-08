Fue campeón con Cruz Azul, pero hoy descendió DOS veces en un año y planea retirarse tras no encontrar equipo

El futbol puede tener muchas idas y vueltas, tal y como sucedió con Guillermo “Pol” Fernández. El mediocampista argentino fue una pieza clave de Cruz Azul durante el Clausura 2021, torneo que el equipo cementero terminó ganando, poniendo así fin a una sequía de 23 años sin un título de Liga BBVA MX. Sin embargo, este 2025 fue un año atípico para el jugador de 34 años: sufrió dos descensos con equipos diferentes.

Los descensos de “Pol” Fernández en 2025

“Pol” Fernández comenzó el año siendo futbolista de Fortaleza (Brasil) bajo el mando de Juan Pablo Vojvoda. Con la Copa Libertadores de por medio , el conjunto brasileño dejó de lado el Brasileirao, acción que derivó en solo dos partidos ganados de siete con el argentino en cancha. Si bien la llegada de Martín Palermo como DT a mediados de año le dio un aire nuevo al equipo, este fin de semana descendieron al ubicarse en el puesto 18 de la liga brasileña.

Crédito: @polfernandezz / IG

Por haber formado parte del plantel, el descenso le corresponde a Fernández, quien también tuvo un semestre para el olvido en Argentina. A mitad de año, el centrocampista rescindió contrato con Fortaleza para sumarse a las filas de Godoy Cruz, equipo argentino donde se formó como futbolista. Sin embargo, también perdió la categoría al empatar 1-1 contra Deportivo Riestra en la última jornada del futbol argentino.

Fim de jogo. pic.twitter.com/rkooS7fKO2 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 7, 2025

Su equipo se posicionó anteúltimo en la tabla anual con 29 puntos y, con San Martín de San Juan ya descendido por promedios, dicho lugar fue ocupado por Godoy Cruz, equipo que volverá a jugar en la Segunda División Argentina tras 17 años en la máxima categoría del futbol argentino. De esta manera, “Pol” Fernández consumó dos descensos en la misma temporada.

“Pol” Fernández analiza retirarse del futbol

Días después del descenso sufrido con Godoy Cruz, el mediocampista con pasado en Cruz Azul tomó la decisión de rescindir su contrato y no jugar la Primera Nacional con el equipo que lo vio nacer. Desde ese entonces, “Pol” no encuentra equipo y desde Argentina rumorean con un posible retiro del futbolista, quien también pasó por equipos como Boca Juniors, Racing Club y Rosario Central.

Los números de “Pol” Fernández durante su paso por Cruz Azul

“Pol” Fernández tuvo dos pasos por Cruz Azul: 2019 y 2021/2022. Sumando ambos ciclos, el futbolista argentino logró disputar un total de 56 partidos con La Máquina, marcando 3 goles y repartiendo la misma cantidad de asistencias. Consiguió tres títulos: la Supercopa BBVA MX 2018/19, el Clausura 2021 y el Campeón de Campeones 2021.