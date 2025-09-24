Worlds 2025: los equipos que ya aseguraron su boleto al torneo más grande de League of Legends

El camino hacia el Campeonato Mundial de League of Legends ya comienza a tomar forma. Worlds 2025, considerado el evento competitivo más esperado de los esports, reunirá a los mejores equipos del planeta en una lucha por la gloria. A tan solo semanas de su inicio, varias organizaciones ya han asegurado su boleto, y el panorama competitivo luce más intenso que nunca.

Desde Corea del Sur, región históricamente dominante, la LCK envía a cuatro representantes de lujo: Gen.G, KT Rolster, Hanwha Life Esports y T1. Estos gigantes no solo mantienen la tradición coreana de excelencia, sino que llegan con plantillas reforzadas que los convierten en claros candidatos al título.

🌍🔥 Equipos ya clasificados para el Mundial de LoL 2025 🔥🌍



China, la otra gran potencia mundial, tendrá a Bilibili Gaming y Anyone’s Legend como estandartes de la LPL. Bilibili, tras un año de gran consistencia, llega con la etiqueta de favorito, mientras que Anyone’s Legend buscará sorprender y demostrar que los underdogs también pueden brillar en la cita máxima.

La región Asia-Pacífico (LCP) también dirá presente con CTBC Flying Oyster, Team Secret Whales y PSG Talon, tres equipos con estilos de juego agresivos que podrían convertirse en los caballos negros del torneo.

En Europa y Medio Oriente (LEC), la lista está encabezada por G2 Esports y Movistar KOI, mientras que la tercera plaza se debate entre Fnatic y Karmine Corp. Sin importar quién ocupe ese lugar, la región llega con renovada confianza tras un año competitivo en alza.

Finalmente, en América, la LTA ha asegurado a FlyQuest, Vivo Keyd Stars y 100 Thieves, quienes representarán el sueño occidental frente al poderío asiático.

Con 17 equipos en total, Worlds 2025 promete partidas de alto voltaje, historias de redención y nuevos héroes que buscarán escribir su nombre en los libros de historia de League of Legends. La cuenta regresiva ha comenzado y el mundo entero ya está listo para vivir otra edición del espectáculo que redefine los esports.