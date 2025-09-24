deportes
Nota

Worlds 2025: los equipos que ya aseguraron su boleto al torneo más grande de League of Legends

La nueva edición de la Copa del Mundo de League of Legends llegará a China, aún hay lugares disponibles, pero estos son los equipos clasificados a Worlds 2025

Nuevo trofeo de Worlds 2025
Raúl Núñez
Esports
El camino hacia el Campeonato Mundial de League of Legends ya comienza a tomar forma. Worlds 2025, considerado el evento competitivo más esperado de los esports, reunirá a los mejores equipos del planeta en una lucha por la gloria. A tan solo semanas de su inicio, varias organizaciones ya han asegurado su boleto, y el panorama competitivo luce más intenso que nunca.

Desde Corea del Sur, región históricamente dominante, la LCK envía a cuatro representantes de lujo: Gen.G, KT Rolster, Hanwha Life Esports y T1. Estos gigantes no solo mantienen la tradición coreana de excelencia, sino que llegan con plantillas reforzadas que los convierten en claros candidatos al título.

China, la otra gran potencia mundial, tendrá a Bilibili Gaming y Anyone’s Legend como estandartes de la LPL. Bilibili, tras un año de gran consistencia, llega con la etiqueta de favorito, mientras que Anyone’s Legend buscará sorprender y demostrar que los underdogs también pueden brillar en la cita máxima.

La región Asia-Pacífico (LCP) también dirá presente con CTBC Flying Oyster, Team Secret Whales y PSG Talon, tres equipos con estilos de juego agresivos que podrían convertirse en los caballos negros del torneo.

En Europa y Medio Oriente (LEC), la lista está encabezada por G2 Esports y Movistar KOI, mientras que la tercera plaza se debate entre Fnatic y Karmine Corp. Sin importar quién ocupe ese lugar, la región llega con renovada confianza tras un año competitivo en alza.

Finalmente, en América, la LTA ha asegurado a FlyQuest, Vivo Keyd Stars y 100 Thieves, quienes representarán el sueño occidental frente al poderío asiático.

Con 17 equipos en total, Worlds 2025 promete partidas de alto voltaje, historias de redención y nuevos héroes que buscarán escribir su nombre en los libros de historia de League of Legends. La cuenta regresiva ha comenzado y el mundo entero ya está listo para vivir otra edición del espectáculo que redefine los esports.

