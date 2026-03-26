Kopa Mortal revela a los equipos de Latam Norte y Sur que buscarán la gloria en Mortal Kombat 1

La escena competitiva de Mortal Kombat 1 en Latinoamérica comienza a tomar forma con el anuncio oficial de los equipos que participarán en la Kopa Mortal, un nuevo torneo invitacional que reunirá a destacados jugadores de la región y que forma parte de La Casa del Combate, el nuevo ecosistema competitivo impulsado por Warner Play Latino.

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El anuncio se realizó mediante un sorteo en vivo en redes sociales, donde se definieron los equipos que representarán a Latam Norte y Latam Sur, integrando a jugadores de países como México, Brasil, Argentina, Chile, Honduras, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica.

En total, 12 equipos competirán representando distintos reinos del universo de Mortal Kombat, con seis equipos por cada región, en un formato que busca fortalecer la escena competitiva del fighting game en Latinoamérica.

Así quedaron los equipos de Latam Sur y Latam NorteEn Latam Sur, los equipos estarán liderados por capitanes como Nicolás (Earthrealm), YTecz (Edenia), SnakeDoe (Chaos Realm), Lavender Rain (Outworld), Zeeus (Orderrealm) y ScorpionProcs (Netherrealm).

Por su parte, Latam Norte contará con capitanes como Osvaldodiaz_99 (Chaosrealm), Shuletah (Earthrealm), Young Chicuelo (Orderrealm), Broseph (Outworld), Yakuzza (Netherrealm) y Summer_043 (Edenia).

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Cada equipo estará integrado por tres jugadores y buscará avanzar a las fases finales mediante un sistema competitivo que premiará la constancia y el rendimiento estratégico.

Fechas clave y formato de la competenciaLas primeras jornadas competitivas comenzarán el 31 de marzo para Latam Norte y el 2 de abril para Latam Sur, con transmisiones oficiales a través de los canales de YouTube y Twitch de Warner Play Latino.

Durante abril se realizarán jornadas semanales clasificatorias donde los equipos buscarán sumar puntos en un formato round robin (todos contra todos). Los tres mejores equipos avanzarán a semifinales, donde una nueva fase definirá a los dos finalistas del torneo.