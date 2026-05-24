Los 4 equipos de la Liga BBVA MX que podrían ganar la Copa Libertadores en 2027

En los últimos días distintos medios en México y Estados Unidos han hablado de la posibilidad de que la Copa Libertadores vuelva a contar con equipos de la Liga BBVA MX de cara al año 2027, en un hecho que podría significar un aumento en el nivel de la primera división azteca.

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Vale mencionar que esta situación aún no es oficial, por lo que habrá que estar atentos a lo que se informe en las próximas semanas. Pese a ello, luce interesante conocer el listado de los equipos de la Liga BBVA MX que, de concretarse esta noticia, podrían ganar la Copa Libertadores.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX podrían ganar la Copa Libertadores 2027?

Toluca : El vigente bicampeón del futbol mexicano cuenta con una plantilla realmente poderosa y, posiblemente, el mejor técnico del país, motivo por el cual no se descarta que pueda conquistar la Copa Libertadores.

: El vigente bicampeón del futbol mexicano cuenta con una plantilla realmente poderosa y, posiblemente, el mejor técnico del país, motivo por el cual no se descarta que pueda conquistar la Cruz Azul: Muchos expertos consideran al club celeste el más importante en cuanto a plantel se refiere. Y con el deseo de la directiva de trascender a nivel internacional, luce posible que el cuadro capitalino apueste por este torneo.

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Tigres : La escuadra felina ha logrado trascender las fronteras en los últimos años, y si su deseo es seguir conquistando los corazones de chicos y grandes por igual, debe prestar más atención a lo que ocurre en el apartado internacional.

: La escuadra felina ha logrado trascender las fronteras en los últimos años, y si su deseo es seguir conquistando los corazones de chicos y grandes por igual, debe prestar más atención a lo que ocurre en el apartado internacional. Chivas: Gabriel Milito ha vuelto al Guadalajara al protagonismo en la Liga BBVA MX, y en medio de la posibilidad de que el futbol mexicano vuelva a la Copa Libertadores, no se descarta que el Rebaño sea un equipo de temer en la competición.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX han llegado a la final de la Copa Libertadores?

A lo largo de la historia, el futbol mexicano ha colocado a tres instituciones distintas en la gran final de la Copa Libertadores, siendo estas Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. No obstante, fueron los celestes quienes estuvieron más cerca de ganarla tras caer en ronda de penales ante Boca Juniors.