¿El más caro de la historia? Revelan de cuánto sería el precio de producción del GTA VI

El GTA VI ha vuelto a dar de qué hablar en el mundo de las redes sociales en los últimos días. Sin embargo, en esta ocasión no tiene que ver con su posible arribo en noviembre de este año, sino con el costo de producción que lo haría el videojuego más caro de la historia.

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Como sabes, se espera que el GTA VI sea lanzado internacionalmente el próximo 19 de noviembre para la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S; no obstante, recientemente surgió información que ha causado la impresión de millones de seguidores a este videojuego.

¿Cuál es el costo de producción del GTA VI?

De acuerdo con información de Business Insider, Rockstar Games ha invertido entre 1,000 y 1,500 millones de dólares solamente en costo de desarrollo del GTA VI, lo cual lo convierte en el videojuego más costoso de la saga y en el más elevado dentro de este importante mercado.

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🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Se ha FILTRADO el precio de GTA 6 en un minorista de Italia como se puede ver en la imagen de mi post👇



​🛒 Datos de la filtración:



• La tienda ShowGame Italy ha habilitado la precompra de repente.



• El precio que han listado es de 69,90€. 💶



• Ha sido… pic.twitter.com/FcFxhI0MPM — Zeus Arcade (@ZeusArcade) May 18, 2026

Cabe mencionar que, hasta el momento, el CEO de Take - Two, Strauss Zelnick, no ha confirmado la cifra exacta, aunque sí ha reconocido que el desarrollo de este videojuego ha sido elevado debido a su gama Triple A, lo cual lo convierte en uno de los más complicados de esta rama.

Vale mencionar que el GTA VI estará disponible en las consolas de videojuegos más importantes de la actualidad, motivo por el cual se espera que la inversión sea recuperada considerando que las estimaciones de la empresa concretan al menos 10 millones de ventas en el primer día de lanzamiento.

¿Cuál será el costo del GTA VI?

Este costo de producción ha hecho que distintos insiders teoricen sobre la posibilidad de que el GTA VI tenga un precio superior a los 100 dólares; es decir, alrededor de 1,900 pesos mexicanos. Sin embargo, se espera que el mismo cuente con un costo promedio de 60 a 80 dólares.