El ingenioso plan de Sony para evitar que la PlayStation 6 tenga un elevado precio

Una de las razones por las cuales Sony se ha vuelto tendencia en las redes sociales deriva de las críticas que la empresa ha recibido de parte de los amantes a los videojuegos, mismos que están desesperados por conocer más información respecto a la PlayStation 6.

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Como sabes, la PlayStation 6 será la próxima consola que salga a la venta de parte de Sony, misma que ha tenido que lidiar con una serie de dificultades que han impedido que su producción sea saludable. Ahora, se sabe que la empresa tiene un plan para evitar que la PS6 sea demasiado costosa.

¿Qué plan tiene Sony para evitar que la PlayStation 6 sea muy costosa?

En el pasado se habló de la posibilidad de que la PlayStation 6 tuviera un costo de 1,000 dólares; es decir, alrededor de 18,000 pesos mexicanos. Esta cantidad es por demás elevada, y más si se compara con las demás consolas que Sony ha lanzado en los últimos años.

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🎮 Playstation 6'nın yeni teknik detayları sızdı:



Sony, donanımdan kısmıyor!



👉 Daha önce bazı kaynaklar, Sony'nin üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla PS6'da 24 GB RAM tercih edebileceğini öne sürmüştü.



👉 Ancak sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen… pic.twitter.com/cOAm7rw8NO — DonanımHaber (@donanimhaber) May 14, 2026

Por tal motivo, la organización encargada de su producción tendría en mente proporcionarle menos memoria RAM con el objetivo de controlar adecuadamente los costos de fabricación, lo que, a su vez, permitiría que la PlayStation 6 tenga un costo menos elevado en su lanzamiento.

Por supuesto que este hecho implicaría menos potencia en la consola, hecho que ha generado ciertas dudas entre los seguidores de la misma. Sin embargo, se presenta como una alternativa realmente viable que, si bien no ha sido confirmada, ha comenzado a tomar fuerza en la conversación.

¿Cuándo saldrá la PlayStation 6?

Fue el mismo director de Sony quien, recientemente, confirmó que hasta ahora no existe una fecha oficial para el lanzamiento de la PlayStation 6, así como su costo oficial. De hecho, se desconoce si la PS6 saldrá al público el siguiente año o, bien, para el 2028.