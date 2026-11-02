Qué equipos todavía no cumplieron la Regla de Menores tras la Jornada 15 del Apertura 2026

Mientras que muchos se preguntan por cómo va la tabla de posiciones tras la Jornada 15 del Apertura 2026, hay otro registro que empieza a generar preocupación entre varios clubes de la Liga BBVA MX. La Regla de Menores exige que los equipos den minutos a sus jóvenes durante la Fase Regular y, a falta de las 2 últimas jornadas, 4 instituciones todavía están lejos de alcanzar eso y hay un total de 9 que no cumplieron.

Así como la tabla de goleo de la Liga MX está al rojo vivo, la cuenta regresiva también llegó para los equipos que no han completado los minutos obligatorios. Querétaro, León, Tigres y Monterrey aparecen en los últimos lugares del registro y necesitan acelerar la participación de sus futbolistas juveniles para evitar incumplir la normativa.

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Los equipos que aún no cumplieron con la Regla de Menores

Después de la Jornada 15, nueve equipos todavía no llegan a la cifra requerida. Rayados de Monterrey es el más rezagado, con 904 minutos, seguido por Tigres, con 936. León suma 1,021 y Querétaro registra 1,023. Los cuatro necesitan sumar minutos en los encuentros que restan.

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Los otros que aún no han llegado a Puebla (1074), Cruz Azul (1066), Juárez (1053), Toluca (1039) y Santos Laguna (1038). Sin embargo, están muy cerca de llegar al objetivo de la cifra final.

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La situación de Rayados y Tigres es especialmente ajustada: ambos están por debajo de los 1,000 minutos y deberán dar mayor participación a sus jóvenes. Querétaro y León también tienen trabajo pendiente, aunque están más cerca del objetivo.

Los equipos que ya cumplieron con la Regla de Menores

En el otro extremo, Tijuana lidera ampliamente el registro con 2,513 minutos, seguido por Atlante, que acumula 2,163, y Necaxa, con 2,150. América también superó con holgura la exigencia, al llegar a 2,109 minutos.

Minutos por equipo en la Regla de Menores tras la Jornada 15