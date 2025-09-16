Lo matan en las redes y sale a desmentir la noticia campeón de Champions League con el Barcelona

El futbol internacional se vio sacudido este 16 de septiembre que puso en el centro de la polémica al ex defensor francés Eric Abidal. Diversas publicaciones en redes sociales aseguraban que el exjugador del Barcelona había fallecido debido a complicaciones derivadas del trasplante de hígado que recibió en 2012. Sin embargo, el propio Abidal salió al paso de los rumores con una declaración contundente que devolvió la calma a sus seguidores y al mundo del deporte.

Eric Abidal manda mensaje a sus seguidores

“Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí con mi familia y todo está bien. Respeto es esencial: hay una familia y mis hijos detrás de esto. Para ser claro, estoy bien, estoy vivo y en buen estado. Gracias por el apoyo y los mensajes de preocupación. Enfoquémonos en lo que realmente importa”, expresó el ex lateral izquierdo en sus redes sociales.

Abidal, de 46 años, es considerado un símbolo de resiliencia en el futbol. En 2011 fue diagnosticado con cáncer de hígado, y un año después se sometió a un trasplante que le permitió regresar a las canchas y seguir compitiendo al más alto nivel. Su historia inspiró a millones, y su imagen levantando la Champions League con el conjunto blaugrana en 2011 sigue siendo una de las más emotivas del deporte.

¿Cuántos títulos ganó Eric Abidal con Barcelona?

Durante su etapa en el Barcelona (2007–2013), Abidal levantó 15 trofeos, entre ellos dos Champions League (2009 y 2011), cuatro Ligas de España, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Su imagen levantando la Orejona en Wembley, tras superar su enfermedad, se convirtió en una postal inolvidable del futbol moderno.

Actualmente, Abidal se desempeña como director deportivo del Al Wasl Sports Club en Emiratos Árabes Unidos. Su mensaje no solo desmiente los rumores, sino que también llama a la reflexión sobre el impacto de las noticias falsas y la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas.

