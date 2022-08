Erick Gutiérrez revela el gol más importante en su carrera

Erick Gutiérrez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, ya que tiene regularidad con su equipo, el PSV Eindhoven y además anotó un gol con los “Granjeros”.

El exjugador de Pachuca, comenzó los primeros partidos de la temporada 2022/23 de una manera destacada, ya que en las ocasiones que ha sido requerido por parte del entrenador del PSV, Ruud van Nistelrooy, “Guti” colabora y es importante en la cancha.

“Guti” se despachó con un gol ante el AS Mónaco en el partido de vuelta del partido correspondiente a la tercera ronda de la UEFA Champions League, el jugador azteca ingresó al minuto 56.

Sobre el final del encuentro, al 89, Gutiérrez se convirtió en el héroe de la noche, pues luego de un centro elevado, el mediocampista mexicano se encontró el balón, gracias a que se sacudió la marca rival y remató cruzado con la cabeza para dejar el 2-2 en el marcador y con ese resultado los “Granjeros” accedieron a la última rindas previa a la Champions.

“Quizá es el gol más importante de mi carrera, por lo que significó y el momento en el que estaba. Es algo inolvidable para mí”, comentó el joven centrocampista.

Gutiérrez y las claves de su renovación con el PSV

Erick Gutiérrez comentó que la renovación llegó gracias a que el estratega Ruud van Nistelrooy confió en el mexicano para darle continuidad en su desarrollo futbolístico en el club de Eindhoven.

“Me costó mucho consolidarme, ganarme un lugar, tuve muchas lesiones, no jugaba cuando estaba bien. Ahora estoy físicamente bien, eso me ha ayudado”, comentó el “Guti” en una charla con AS.

