Así va la carrera por la delantera de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Los delanteros mexicanos han tenido un repunte importante de cara al Mundial de Qatar 2022, pues sabiendo que hay puestos limitados, los principales candidatos a la titularidad están encendidos; así va la carrera dentro de la Selección Mexicana.

Los jugadores que buscarán un puesto como el delantero titular de la Selección Mexicana en Qatar 2022 son Henry Martín (América), Rogelio Funes Mori (Rayados), Santiago Giménez (Feyenoord) y Raúl Jiménez (Wolves).

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¿Qué delantero lleva más goles rumbo a Qatar 2022?

El panorama de cada uno de los jugadores antes mencionados es diferente, pero todos irían por el mismo objetivo, ya que saben que llegar enrrachados, con una buena cantidad de goles y mostrando buen futbol, es la ‘clave’ para que el Tata Martino los tenga en la lista final del Mundial.

Raúl Jiménez sería quien podría estar en ‘desventaja’, ya que el ‘Lobo de Tepeji’ se encuentra lesionado y se perdió el inicio de la temporada en la Premier League. Si bien marcó 2 goles en la pretemporada con los Wolves, debe apretar para no quedarse atrás en la carrera.

|REUTERS

Rogelio Funes Mori, delantero México-argentino, ha tenido un buen inicio en este Apertura 2022, pues luego de 7 jornadas ha marcado 4 goles, además de dar 1 asistencia, por lo que pelea por ese sitio en Qatar 2022.

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Santiago Giménez, quien recientemente fichó con el Feyenoord de la Eredivisie, se marchó de México con 5 goles luego de 5 partidos y se espera que cuando debute en Países Bajos, pueda extender su racha.

|Twitter @Feyenoord

Finalmente tenemos a Henry Martín, delantero que fue muy criticado con el América pero que en las últimas semanas se reencontró con el gol, pues no sólo le marcó al Manchester City y Real Madrid en amistosos, sino que en el Apertura 2022 ya suma 4 goles.

La lista final de la Selección Mexicana, para Qatar 2022, será revelada semanas más adelante por el Tata Martino, donde ya veremos quién se afianza con la titularidad.

