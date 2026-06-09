Juega en Chivas y estuvo en la Selección Mexicana, hoy podría ser el primer fichaje del Atlas

Chivas continúa con su preparación de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que se espera que sea uno de los equipos más movidos en este mercado de fichajes no solo en cuanto a altas se refiere, sino también a las bajas que podría sumar en estos días.

Futbol de Estufa Liga MX | Altas y Bajas de cara al Apertura 2025

Una de ellas podría ser la de Erick Gutiérrez, quien nunca fue del agrado de Gabriel Milito y que quedó relegado al cuadro de suplentes durante el torneo pasado. Ante ello, fuertes rumores sostienen que el Atlas, rival de la ciudad, tendría en mente ficharlo para el siguiente torneo.

¿Erick Gutiérrez pasa de Chivas al Atlas?

De acuerdo con distintos reportes, el Atlas estaría analizando la posibilidad de contratar a Erick Gutiérrez de cara al siguiente torneo toda vez que Chivas no le garantiza un puesto recurrente en la plantilla, lo cual podría hacer que el traspaso sea más sencillo entre ambas instituciones.

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No obstante, cabe decir que, de acuerdo con información de César Huerta, el gran problema para que se concrete su fichaje guarda relación con el sueldo del jugador, así como el interés de este por rebajarse el mismo toda vez que Atlas no podría ofrecerle el mismo salario.

Y, en medio de esta delicada situación, Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo subrayó que Erick Gutiérrez también habría sido contactado por Santos a fin de sacarlo de Chivas para el siguiente Apertura 2026, por lo que todo parece indicar que, sí o sí, el jugador saldrá de Verde Valle.

¿Cuáles fueron los números de Erick Gutiérrez en Chivas?

Erick Gutiérrez llegó a Chivas en julio del 2023 procedente del PSV, por lo que suma tres años en la institución tapatía. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista de 30 años de edad registró cinco anotaciones y cuatro pases a gol en 6,067 minutos distribuidos en 88 duelos.