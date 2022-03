Erik Dueñas: “Carlos Vela me ha enseñado muchas cosas”

En el LAFC, además de la estrella Carlos Vela hay otros futbolistas mexicanos. Uno de ellos es Erik Dueñas, el joven mexicoamericano que busca ganar protagonismo en el club angelino, para llegar posteriormente a un combinado nacional, aunque aún no decide si representar a la Selección Azteca o Estados Unidos en un futuro.

“Me siento 100% mexicano, en casa siempre hablamos español, cuando voy a Guadalajara me divierto mucho con mi familia y todo, así que está difícil tomar una decisión, entre elegir donde naciste o de donde son tus papás”, dijo el futbolista con ascendencia mexicana.

Dueñas esta cada vez mejor en la MLS

En verano pasado firmó contrato con el primer equipo. El juvenil defensor se convirtió en el jugador más joven en debutar en la última temporada en la Major League Soccer con 15 años y 362 días. Dueñas admite que la MLS apoya a los jugadores jóvenes.

“En la MLS hay varios equipos que dan muchas oportunidades a los jóvenes para que tomen el siguiente paso que es debutar con ese club e ir a Europa, eso hace la MLS, ayuda mucho a los jóvenes y les da confianza para seguir adelante para que vean que si hay otro paso más para dar”, afirma el jugador azteca.

Por si fuera poco, Erik Dueñas ha tenido la oportunidad de compartir vestuario con el mexicano Carlos Vela. El juvenil asegura que el “10" del LAFC ha sido un mentor para él y lo ha aconsejado desde su llegada a la liga de las barras y las estrellas.

“Carlos vela es muy amable, no solo conmigo, también con todo el equipo, es la estrella del equipo, me ha enseñado muchas cosas, me ha dado consejos. En un amistoso en pretemporada lo miré a Carlos vela y no me lo creía, la verdad es muy buena onda”, sentenció el futbolista mexicoamericano.