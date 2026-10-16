La hermana de Cristiano Ronaldo revela que su regreso a Portugal estaría casi descartado

Así como en su momento Georgina Rodríguez había dado detalles de lo sucedido, ahora fue Elma Aveiro quien habló sobre el conflicto de Cristiano Ronaldo con el entrenador de Portugal, Jorge Jesus. La hermana del delantero puso en duda que el capitán vuelva a vestir la camiseta de su selección tras la polémica de la última fecha FIFA.

Mientras que la hermana de CR7 ya había enviado un mensaje antes para cuestionar el trato que recibió el futbolista, esta vez fue más contundente sobre sus posibilidades de regresar. “Es más un no que un sí”, declaró durante la presentación de un libro en Lisboa, al referirse a una posible reconciliación entre el jugador y el entrenador.

Crédito: Mexsport

El nuevo descargo de la hermana de Cristiano Ronaldo

Elma Aveiro consideró que la disputa está lejos de resolverse y señaló que ambos están dolidos por lo ocurrido. “Me parece que es una situación que está estancada; veremos qué sucede”, expresó. “Cuando uno es traicionado, volver a la normalidad es muy difícil”, agregó la empresaria.

TE PUEDE INTERESAR:



Elma también manifestó su tristeza por las críticas hacia su hermano. “Es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es una de las personas que menos se lo merecía”, sentenció.

¡PARTIDAZO EN JUÁREZ! GOLES, ATAJADONES Y DRAMA entre Bravos y Xolos

Sus declaraciones se suman al mensaje que compartió el 1 de octubre, después de que Cristiano abandonara la concentración portuguesa. En aquella publicación, cuestionó el trato hacia el delantero y criticó al periodismo, a la estructura de la selección y a parte de la afición.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en Portugal?

La tensión comenzó durante el partido de la Nations League frente a Noruega. Cristiano Ronaldo esperaba disputar 30 minutos, según su versión, pero permaneció en la banca pese a haber calentado durante la segunda mitad.

El entrenador portugués apunta a ser el nuevo DT de Portugal |Credit: @jorgejesus / Instagram

Después, Jorge Jesus afirmó que había hablado con el delantero y que no tenía previsto utilizarlo ante Noruega ni Dinamarca. Cristiano consideró que el entrenador incumplió lo acordado y lo expuso públicamente, por lo que decidió abandonar la concentración.

El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, expresó el deseo de que el capitán regrese y pidió tranquilidad. Sin embargo, mientras el conflicto con Jorge Jesus sigue sin resolverse, la hermana de CR7 parece descartar un regreso de Cristiano Ronaldo con Portugal.

